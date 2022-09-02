Boğazda Hırıltı ve Balgam Nasıl Geçer? Nefes Alırken Boğaz Hırıltısına Ne İyi Gelir, Neyin Belirtisi?

Akciğer zarar gördüğünde genelde hırıltı ve balgam oluşturur. Balgam boğaz bölgesinde biriken mikroplardan kaynaklı tıkanmayla oluşan mukus tabakasıdır. Hırıltı ise tamamen ciğerlerde oluşan bir problemden kaynaklı ortaya çıkar. Yani ciğerlerdeki bir problem hırıltı ve balgam oluşumuna sebebiyet verir. Kişilerin de en çok merak ettiği konular arasında bu problemlere ne gibi çözümler olduğu ve atlatılacağıdır. Yazımızda bizler de boğazda hırıltı ve balgam nasıl geçer, nefes alırken boğaz hırıltısına ne iyi gelir, neyin belirtisidir gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Boğazda Hırıltı ve Balgam Nasıl Geçer?

Boğazda hırıltı ve balgamın birçok sebebi olduğu gibi durumuna ve ciddiyetine göre de birçok çözümü ya da azaltma ihtimali vardır. Balgamın sebebi de genel olarak ciğerde oluşan rahatsızlıklar olduğu için de hırıltı ve balgamın çözümleri ortaktır diyebiliriz. Ciddi olmayan durumlarda evde tedavi yöntemi ile kolayca atlatılırken, ciddi seviyelerde seyreden konularda ise doktor kontrolünde tedavi gereklidir. Hırıltı ve balgamı geçirmek ve azaltmakta kullanılan bazı yöntemler ise şunlardır:

Buhar Tedavisi: buhar tedavisi, sıcak nem açısından zengin olan havanın solunması, sinüslerin temizlenmesi ve ciğerlerdeki hava kanallarının açılmasına sebep olmaktadır. Buhar tedavisini nane yapı ile yapmak ise birçok artıyı da katıyor. Etkili olmasının sebebi de nanenin ağrı giderici ve ferahlatıcı olmasıdır. Boğazı yumuşattığı için de balgamı azaltma özelliği vardır. Etkili olmasının sebebi de nanenin ağrı giderici ve ferahlatıcı olmasıdır.

Sıcak İçecekler: Sıcak içeceklerin tüketilmesi boğazı ve hava yollarını yumuşattığından kaynaklı hırıltı ve balgamı hafifletir.

Solunum Egzersizleri: Zaman zaman uygulanan solunum egzersizleri yapılan araştırmalar doğrultusunda hırıltı ve diğer ciğer rahatsızlıklarında hafiflemeye sebep olduğunu göstermektedir.

Nemlendiriciler: Hava kirliliği ve alerji reaksiyonlar hırıltılara sebep verdiğinden kaynaklı nemlendirici kullanmak hırıltının azalmasına yardımcı olabilmektedir.

Tetikleyicilerin Kontrolü: Astım ve alerjen gibi kronik rahatsızlıklar, belli başlı tetikleyicilere yanıt olarak daha da kötüleşebilirler. Bu tetikleyicileri mümkün olduğunca kontrol etmek bu duruma yardımcı olur.

Bunun dışında doktor kontrolüyle ilaç tedavi bir diğer farklı durumdur. Durumun ciddiyetine göre yapılan tetkiklerce ilaç tedavi yöntemlerine başvurulur ve hastalığın aza indirgenmesi çalışılır.

Nefes Alırken Hırıltı, Balgam, Öksürük Neden Olur?

Nefes alırken hırıltı, öksürük ve balgam neden olur sorusunun ortak cevabı ciğerlerde olan problemlerdir. Ciğerlerde oluşan problemler nefes alırken hırıltılara, boğazda balgam ve öksürük olmasına sebebiyet verir. Bunlar vücudun rahatsızlıklara karşı oluşturduğu tepkilerdir. Bu tepkileri aza indirgemek ya da tamamen ortadan kaldırmak için doğal tedavi yöntemleri de bulunduğu gibi doktor tedavisiyle de sonuçlandırabilirsiniz.