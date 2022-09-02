Diş Beyazlatma Fiyatları - Diş Beyazlatma Ücreti Ne Kadar, Kaç Seans Sürer ve Ne Kadar Kalıcı?

Diş beyazlatma fiyatları yıldan yıla farklılık gösterir. Aynı zamanda yapılacak işlemin türüne göre de diş beyazlatma ücreti 2022 senesinde farklı olabilir. Bunun yanında diş beyazlatma kaç seans sürer sorusuna ise yalnızca ortalama olarak yanıt verilebilir. Çünkü her diş yapısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle çok merak edilen diş beyazlatma ücreti ne kadar, kaç seans sürer ve ne kadar kalıcı sorularını sizler için araştırdık. Tüm detaylar yazımızın devamında.

Diş Beyazlatma Fiyatları Ne Kadar?

Diş beyazlatma uygulamaları sırasında fiyatlar yapılan işlemin türüne farklılık gösterebilir. Diş beyazlatma yöntemleri lazer ve ev tipi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yöntemlerde de ortalama olarak 1400- 2000 TL arasında bir fiyat ile karşılaşılabilir. Ev tipi beyazlatma yönteminde ise ortalama olarak 1000-1500 TL arasında bir fiyat aralığı vardır. Fiyatlara etki eden unsur ise seans sayısıdır. Bazı dişlerde sarılık ve leke düzeyi çok ileri safhalarda olabilir. Böyle durumlarda mutlaka diş beyazlatma işleminin etki göstermesi için birden fazla seans uygulanabilir. Bu da fiyatların artış göstermesine neden olabilir.

Diş Beyazlatma Kaç Seans?

Diş beyazlatma seans süreleri de yine kullanılan yönteme göre farklılık gösterir. Bu uygulamalar birden fazla seans gerektirebilir. Ancak ortalama olarak 2- 3 seansta beyazlatma işlemi tamamlanabilir. Bununla birlikte diş beyazlatma öncesinde dişlere diş etlerinin zarar görmemesi için koruyucu jel sürülür. Ardından da seansa başlanır.

Dişlerin ve diş etlerinin zarar görmemesi için bu uygulamanın genel olarak 3 seansta tamamlanması sağlanır. Her seans süresi ise 15 dakikadır. Seans sonrasında dişlerde bir süreliğine hassasiyet meydana gelebilmektedir. Ancak bu işlemlerin mutlaka alanında uzman bir diş hekimi tarafından yapılması gerekir.

Diş Beyazlatma Ücreti Ne Kadar, Kaç Seans Sürer ve Ne Kadar Kalıcı?

Diş beyazlatma ücretleri yapılacak işlemlerin detaylarına göre farklılık gösterir. Bununla birlikte ortalama 2-3 seansta işlemler tamamlanır. Bu işlem kalıcı olarak yapılır. Yani beyazlatma eğer dişlere iyi bakılırsa kalıcılığını korur. Fakat sürekli sigara ve kahve tüketen kişiler, diş fırçalamayı ihmal edenler için işlem kalıcılığını yitirebilir. Fakat zamanla yeniden sararma görüldüğünde tek bir seans beyazlatma işlemi yapılarak yeniden eski beyazlığına kavuşmasını sağlamanız mümkün olur. 2 ya da 3 yılda bir tek seferlik beyazlatma seansı yaptırılabilir.