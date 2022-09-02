Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır? Evde Diş Taşı Nasıl Temizlenir, Kaç Seans Sürer, Acıtır mı?

Diş taşı temizliği nasıl yapılır sorusuna en iyi yanıt alanında uzman hekimler tarafından verilebilir. Çünkü her ağız yapısı farklı özelliktedir ve seçilecek işlem kişyie göre değişir. Özellikle evde diş taşı temizliği nasıl yapılır sorusuna dikkatli yanıt vermek önemlidir. Bu bakımdan hastalar doktorlara diş taşı temizliği acıtır mı sorusuyla önyargılı yaklaşabilir. Evde diş taşı nasıl temizlenir, kaç seans sürer, acıtır mı sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Diş Taşı Temizleme Nasıl Yapılır?

Diş taşı temizleme işlemi yaptırmak dişlerin tartar gibi kötü oluşumlardan kısa süre içerisinde kurtulmasına yardımcı olur. Dişlerin daha bakımlı bir hale gelmesinde diş taşı temizliğine gereken önemin verilmesi gerekir. Diş taşı temizliğinde genel olarak lazer cihazlar kullanılır. Bu işlemler de uzman hekimler tarafından yapılması gereken uygulamalardır. Evde lazerle diş taşı temizleme imkanı bulunmaz.

Lazer cihazlar ile diş taşı temizlenirken özel cila malzemeleri de kullanılır. Tamamen medikal ürünler olması önem taşır. Uygulama sırasında da dişlerin yapısının zarar görmesine izin verilmez. Çok ince bir temizleme gerçekleştirilir. Diş taşındaki tartarın durumuna göre bu uygulama birkaç seans devam edebilir.

Diş taşı temizleme işlemlerini evde yapmak isteyen kişiler için de birtakım uygulamalar bulunur. Ancak bu uygulamaları yaparken tarifleri tam olarak uygulamaya dikkat etmeniz gerekir. Aynı zamanda dişlerde bir yan etki görülürse doktora başvurmanız da büyük bir önem taşır. Çünkü bazı kişilerde diş etleri son derece hassas bir yapıdadır.

Evde Diş Taşı Temizleme Nasıl Yapılır?

Evde diş taşı temizlemek için ceviz kabukları çok fazla kullanılır. Cevizin kabuğunun diş tartarları üzerinde oldukça önemli etkileri bulunur. Ceviz kabuğu ile diş tartarından kurtulmak istiyorsanız bir kase ceviz kabuğunu bir bardak su ile kaynatmanız gerekiyor. 15 dakika boyunca kaynayan ceviz kabuklu suyu ılımaya bırakın. Daha sonra 20 gün boyunca her gün diş fırçalamadığınız bir fırça ile suyu kullanarak dişlerinizi fırçalayın. Günde bir defa uygulamak yeterli olur.

Evde Diş Taşı Nasıl Temizlenir, Kaç Seans Sürer, Acıtır mı?

Evde diş taşlarını temizlemek doktor seanslarından daha uzun sürebilir. Kısa süre içerisinde diş taşı temizleme için mutlaka uzman bir diş kliniğine gitmeniz gerekir. Bazen tek seansta bazen birkaç seansta rahatlıkla temizleme sona erer. Diş taşı lazerle temizlendiğinden kolay kolay acıtmayan bir işlemdir.