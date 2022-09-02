Evde Diş Beyazlatma Yöntemleri - Doğal Diş Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir, En Hızlı ve Pratik Yolu Nedir?

Evde diş beyazlatma yöntemleri ile daha parlak ve ışıldayan dişlere sahip olunabilir. Fakat diş beyazlatma evde yapılırken uygulama sırasında dikkat edilmesi gerekenler bulunur. Böyle durumlarda dişleri beyazlatmak için ne yapılır sorularının tam yanıtını bilmek gerekir. Doğal diş beyazlatma yöntemleri nelerdir, en hızlı ve pratik yolu neler sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve haberimizin devamında sizler için paylaştık.

Evde Diş Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir?

Ağız ve diş sağlığı yaşam boyu aksatılmaması gereken bakım uygulamaları arasında yer alır. Özellikle yaş ilerledikçe dişlerde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. En büyük problem ise yaş fark etmeksizin dişlerde ki renk değişimleridir. Kişiler evde basit diş beyazlatma yöntemleri ile kolayca dişlerini beyazlatma imkanı elde edebilir. Evde şu yöntemleri uygulayarak dişlerin daha beyaz olmasını sağlayabilirsiniz:

·Yağ Çekme Yöntemi

Yağ çekme yöntemi ile diş beyazlatmak için bir tatlı ya da yemek kaşığı organik yağ kullanmalısınız. Genel olarak Hindistan ya da susam yağı tercih edilir. Yağı ağzınızda 15- 20 dakika çevirmek yeterlidir. Her gün uygulama sonrasında dişler beyazlar ve ağızdaki bakteriler azalır.

·Karbonat ile Fırçalama Yöntemi

Bilinen bir diş beyazlatma yöntemidir. Doğal diş beyazlatmada en etkili yollardandır. Ancak her gün uygulamak diş minesinin zarar görmesine neden olabilir. İki çay kaşığı karbonatı su ile karıştırın ve yumuşak fırça ile dişlerinize uygulayın. Haftada iki defa yapılabilir.

·Hidrojen Peroksit Beyazlatma Jeli

Hidrojen peroksit oksijenli su olarak bilinir ve ağız içindeki bakterileri öldürmeye yarar. Gargara olarak da kullanılabilir. Dişlerin rengini de açan bir yapısı bulunur. Ancak bu ürünü kullanmadan eczacınıza mutlaka danışmalısınız.

·Meyve ve Sebze Tüketmek

Dişlerin sararmasının en büyük nedeni sağlıklı beslenmemektir. Çiğ olarak meyve ve sebze tüketmek diş beyazlığında önemli etkileri vardır. Özellikle çilek ve ananasın dişleri beyazlatmada son derece etkili olduğu bilinir.

Evde Diş Beyazlatmak Zararlı Mıdır?

Evde doğal yollardan dişleri beyazlatmak her ne kadar pratik olsa da dikkat edilmesi gereken faktörler vardır. Uygulama sıklığı, şekli ve kullanılan malzemelerin miktarı önemlidir. Örneğin sürekli karbonat ile diş fırçalamak dişlere zarar verebilir. Doğal yollardan yapılan diş beyazlatma işlemleri sonrasında dişlerinizin zarar görmesi durumunda uzman bir doktora başvurmanız önem taşır.

Doğal Diş Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir, En Hızlı ve Pratik Yolu Neler?

Doğal diş beyazlatmada karbonat oldukça etkili bir yöntemdir. Ancak bu yöntem ile tartarı temizlemek mümkün olmayabilir. Yalnızca ince tabaka sarılıkların temizlenmesinde etkili olur. Çok fazla da kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Çilek ve çeşitli meyveler yardımı ile dişlerin beyazlatılması sağlanabilir.