Günde Kaç Litre Su İçilmeli? Günlük Su İhtiyacı Nasıl Hesaplanır, Sağlık ve Zayıflamak İçin En Az Kaç Bardak İçilir?

Günlük su ihtiyacı ve tüketiminin düzene sokulması için ve insanlara alışkanlık kazanmak adına günümüzde birçok seminer ve sempozyumlar verilmektedir. Çünkü az su tüketimi insanlarda büyük hasarlara yol açabilmektedir. Bunların başında böbrek rahatsızlıkları gelmektedir. Peki günde kaç litre su içilmeli? Yazımızda günde ne kadar su içilmeli, günlük su ihtiyacı nasıl hesaplanır, sağlık için ve zayıflamak için en az kaç bardak içilir gibi sorulardan yola çıkarak bu konuda sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Günde Kaç Litre Su İçilmeli?

Sağlıklı bir kişi her gün kilo başına 35 ml su içmesi gerekmektedir. Bilimsel kuruluşların genel ilkelerine göre bu şekildedir. Yani 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günlük tüketmesi gereken su miktarı 1,7 litre, 60 kilo olan bir kişinin 2,1 litre, 70 kilo olan bir kişinin 2,4 litre, 80 kilo olan bir kişinin ise 2.8 litredir. Yani ağırlık arttıkça tüketilmesi, gereken su miktarı da artmalıdır. Su içmenin az olması sıkıntılı olduğu gibi fazla tüketiminin de belli zararları bulunmaktadır. Günlük kullanılacak su miktarı bu yüzden iyi belirlenmeli ve ne az ne de çok aşırı fazlaya kaçan şekilde olmamalıdır.

Günlük Su İhtiyacı Nasıl Hesaplanır?

Günlük su ihtiyacımız birçok duruma göre farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak kiloyla doğru orantılı olması gereken bir su tüketimi olmasının yanı sıra; iklimsel özellikler, beslenme durumu, aktivite düzeyine göre de farklılık göstermektedir. Genel olarak yaş faktörü de bu konularda farklılık gösteren bir diğer faktördür. Mesela aşırı hareketli bir çocuk, daha sakin olan bir çocuğa göre daha fazla su tüketmesi gerekir. Ancak ne kadar susamış olmasına bakılmaksızın çocukların günde tüketmesi gereken su miktarı 1,1 litredir. Yaşlılarda ise susama hissi daha azdır ve bu bazı rahatsızlıkları da peşinden getirir. İdeal olarak yaşamı tehdit edici susuzluktan kişinin kendini koruması için günlük 1,5 litre su içilmesi gerekmektedir.