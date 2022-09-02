Güneş Çarpması Belirtileri - Başa Güneş Geçmesi Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir, Kaç Gün Sürer?

Güneş çarpmasının kendine göre belli seviyeleri vardır. Bu seviyeler durumun ciddiyetine göre az ya da çok şekilde olabilir. Yaşanılan güneş çarpmasının seviyesine göre de yapılması gereken birçok durum ardır. İnternet kullanıcılarının yaptıkları araştırmalar doğrultusunda güneş çarpması hakkında birçok araştırma yaptıkları görülmektedir. Yazımızda bizler de güneş çarpma belirtileri nelerdir, başa güneş geçmesi nasıl geçer, ne iyi gelir, kaç gün sürer gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Güneş Çarpması Belirtileri

Güneş çarpması, yüksek sıcaklığa maruziyet nedeniyle meydana gelen vücudun aşırı ısınma durumudur. Sıcağa fazla maruz kalma durumunda vücudun sıcaklığı 40 derece ve üzerine çıkabilir. Güneş çarpmasının ise birçok farklı sonucu olabilmektedir. Belirti genelde halsizlik, kas ağrıları, kas krampları gibi belirtilerinin yanı sıra;

Terleme değişiklikleri

Bulantı ve kusma

Ciltte kırmızı renk değişikliği

Soluk alıp vermenin hızlanması

Çarpıntı

Zonklayıcı baş ağrısı gibi birçok belirtisi de bulunmaktadır.

Güneş Çarpması Nasıl Geçer?

Güneş çarpması gibi bir durumla karşılaşıldığında öncelikle hastanın vücut ateşinin düşürülmesi gerekmektedir. Bunun sebebi de başta beyin olmak üzere diğer hayati organların bir hasar almadan kurtulmasını sağlamaktır. Bu yüzden sıcaklığın düşürülmesi için yapılması gereken soğuk bir banyo aldırmaktır. Yine bu durumlarda doktor kontrolünde olmak üzere birçok ilaçla tedavi de yapılabilmektedir. Ateş düşürücüler, başlangıç gösteren titreme gibi durumda vurulacak kas gevşeticiler buna örnektir.