Leblebi İshale İyi Gelir Mi? Beyaz ve Sarı Leblebi İshali Keser Mi? Ne Kadar Yenir?

Sarı leblebi ishale iyi gelir mi diye düşünen ve denemek isteyen birçok kişi vardır. İshalken, bağırsak hareketliliği ve gaz problemleri yoğun olarak yaşanır. Beyaz leblebi ishali keser mi sorusunun cevabı birçok kişi için aynıdır. Leblebi, yıllardır ishali iyileştirmek için tüketilir. Bundan dolayı, insanlar leblebinin ishal üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ister. Leblebi ishale iyi gelir mi ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Leblebi İshale İyi Gelir Mi?

İshale iyi gelen besinler arasında ülkemizde belki de en ünlülerinden biri leblebidir. Vücutta yaşanan fazla su kaybı oluşumunu büyük ölçüde engeller. Aşırıya kaçmadan, günde bir avuç leblebi tüketmek ishali büyük oranda iyileştirir. Birçok insan hangi tür leblebinin ishali kestiğini merak eder. Fakat, sarı leblebi ile beyaz leblebi arasında görünüm ve lezzet dışında bir fark yoktur. Bundan dolayı, ishal gibi durumlarda her ikisi de tercih edilebilir.

İshal Neden Olur?

İshal büyük çoğunlukla, hastalık, ilaçların yan etkileri ve beslenmeden dolayı ortaya çıkar. Akut diyare atakları da aynı şekilde bakteriyel, viral veya paraziter bir enfeksiyon, gıda, ilaç intoleransının bir sonucu olarak meydana gelir. Bakteriyel enfeksiyon en çok görülendir. Dünya üzerindeki vakaların yaklaşık %80'i, bağırsaklardaki bakteriler sonucu olur. Listenin ilk sıralarında ise "Escherichia coli" bakterileri bulunur.

Akut ishal, yeterince arıtılmamış su, yıkanmamış, soyulmamış meyve ve sebzelerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar. Buna neden olan, söz konusu besinlerin üzerinde bulunan bakterilerdir. Önleyici tedbirlerin en önemlisi, meyve ve sebzelerin hijyenik olmasıdır. Akut ishal kısa ömürlüdür ve rehidrasyon ve doğru gıdaları tüketmek ile rahat atlatılabilir. Bununla birlikte, uzun süre, ateş veya şiddetli karın ağrısının ortaya çıkması durumunda, bir doktora danışmak en doğrusudur.