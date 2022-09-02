Saç ekiminde ön hazırlık erken ve olumlu sonuç veriyor

Sağlıklı, güçlü ve gür saçlara sahip olmak kişinin fiziksel görünümünü iyileştirdiği gibi genel duygu durumu ve hayata karşı motivasyonunu da büyük ölçüde etkiler. Aynadaki yansımamızı neredeyse tamamen değiştirebilen saç yapısı ve şekli, çekicilik düzeyi hatta yaşam kalitesi üzerinde doğrudan belirleyicidir. Saçlar; ileri yaş, genetik özellikler, kronik hastalıklar, kazalar ve yaralanmalar gibi çeşitli nedenlerle güçsüzleşip dökülür. Ama dökülen saçlara yeniden kavuşmak mümkün. Saç lazer tedavisiyle desteklenen FUE saç ekimi ile yeniden güç kazanarak çoğaltılabilir. Ön hazırlıklı saç ekimiyle birlikte uygulanan FUE saç ekimi sayesinde saç kaybı yaşayan herkes anne saçı sıklığında ve doğallığında saçlara sahip olabilir. "Ön hazırlıklı saç ekimi nedir?" diye sorarsanız kısaca saç ekiminden maksimum verim elde edilebilmesi için saç ekiminin ön hazırlıklı şekilde yapılması ve saç lazer tedavisiyle desteklenmesi yanıtını verebilirim. Ön hazırlıklı saç ekimi ile donör bölgeden alınacak köklerin güçlü ve ekimin yapılacağı hedef bölgenin kökleri besleyecek nitelikte olması sağlanabilir. Saç ekiminden daha erken ve beklenenin üstünde sonuçlar alınabilir. Ön hazırlıklı saç ekimi uygulamasında yeni saç kazanımının yanı sıra halihazırda var olan saçlar da güçlendirilebilir. Normal şartlarda saç ekimi sonrasında yeni saçlar 6-8 ay içinde, yüzde 60-70 oranında çıkarken ön hazırlıklı saç ekimiyle bu süre 4-5 aya kadar inebilir. Köklerin ekim işlemine hazırlanması ve doğru zamanda uygulanan lazer tedavisiyle çok daha etkili bir tedavi süreci geçirilebilir. Alanında uzman bir doktorun uyguladığı tedavi protokolüyle yüz güldüren sonuçlar alınabilir.Ön hazırlıklı saç ekiminde kişiye özel belirlenen tedavi protokolü kapsamında ekim öncesinde ve sonrasında 4-5 ay boyunca saç lazeri uygulanıyor. Saç lazeri kılcal damarların canlanmasını, köklerin uyanmasını, böylelikle saçsız alanların yeniden gür ve sağlıklı saçlara kavuşmasını sağlıyor. Tümüyle acısız bir işlem olan bu aşamada lazer cihazıyla zayıflık ve seyreklik görülen noktalara atış yapılıyor. Lazer ışınları, bu bölgeleri tamamen tarayarak saç köklerine ulaşıyor. Böylece zayıflamış tüylerin kök hücrelerini uyararak güçlenmesine ve kalınlaşmasına yardımcı oluyor.Saç lazeri seansları tamamlandıktan sonra saç ekimi işlemi için tarih belirleniyor. Ön hazırlıklı saç ekimi sırasında hasta konforunu artırmak için lokal anesteziden önce kişiye ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaç veriliyor. Bu sayede işlem göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleştiriliyor. Uygulamadan en verimli sonuçların alınabilmesi için işlem esnasında yurt dışından ithal edilen ve içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve ilaçlar nedeniyle "magic powder" olarak da adlandırılan ACell tozuyla hazırlanan serum, "microneedle" adı verilen cihaz yardımıyla saçlı deriye enjekte ediliyor. "Saç aşısı" olarak da bilinen bu karışım sayesinde kökler ekildikleri alana güçlü bir şekilde tutunur ve hızlı iyileşme sağlanıyor.ardından ekim yapılacak bölgede saç çizgisi belirlenerek tedavi aşamasına geçiliyor. Kişinin saç ve dökülme şekline göre ekimden önce 4-5 seans lazer tedavisi yapılıyor. Ekim günü öncelikle donör bölge tıraşlanıp sterilize ediliyor. Ardından kişiye, anestezi hekimi tarafından ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaç kombinasyonu uygulanıyor. Etkisini hızlıca gösteren ilaç sayesinde kişi sakinleşip rahatlıyor. Hafif bir uyku haline geçiyor. Bu sayede kişi saç ekimi nedeniyle stres yaşamıyor. Lokal anestezi sürecini dahi hissetmemesini sağlıyor. Hiçbir ağrı veya acı hissedilmeden lokal anestezi işlemi tamamlanıyor. Yarı uyku hali yaklaşık 10 dakika sürüyor. Lokal anestezinin ardından ACell, "microneedle" adlı bir cihaz ile saçlı deriye uygulanıyor. Saç köklerinin ve kanalların canlanıp güçlenmesi için gerçekleştirilen işlem sonrasında saç ekimi uygulamasının ilk adımına geçiliyor.SAÇ ekimi yaptırmaya karar veren kişi öncelikle uzman doktor tarafından detaylı bir konsültasyondan geçiriliyor. Saç kökleri analiz edilerek ekim işlemine hazırlanıyor. Bu alanda son derece başarılı sonuçlar alınan saç lazer tedavisi destekli FUE saç ekimi öncesinde hazırlık aşaması da hayli önemli. Greft'lerin kalitesi ve donör alanın özellikleri detaylı şekilde değerlendiriliyor. Hekim, kişinin kullandığı ilaçlarla ilgili bilgi alıyor. Özellikle kan sulandırıcı olanlara bir süre ara verilmesi gerekebiliyor. Ayrıca yine işlem öncesinde alkol ve sigara kullanılmaması saç ekiminin başarısı açısından önem taşıyorİLK olarak mikro motor ve mikro punch'lar yardımıyla saç kökleri ense bölgesinden FUE tekniği ile tek tek toplanıyor. Ardından toplanan greft'ler kalınlıklarına göre tekli, ikili ve üçlü olmak üzere gruplandırılıyor. Saçlar uzadığında asimetrik bir görünüm oluşmaması için eşit aralıklarla toplanan saç kökleri ekim bölgesine, metal uçlu medikal kalemle V şeklinde açılan kanallara, dikkatlice tıpkı bir mücevher ustası titizliğinde tek tek ekiliyor. Bu süreç; saç köklerinin açısı, çıkış yönü ve yoğunluğunu belirlediğinden saç ekiminin başarısındaki en önemli aşama olarak kabul ediliyor. Saç lazer tedavisi saç ekimi tamamlandıktan sonra gerekli görülürse 4-5 seans daha uygulanıyorÖN hazırlıklı saç ekiminin en büyük artısı kuşkusuz işlemin ardından daha kısa sürede sonuç alınabilmesidir. Saç lazer tedavisi ile desteklenen süreçte normalde 6-8 ay veya daha uzun zaman alabilen yeni saç kazanımı, 4-5 ay içinde gerçekleşiyor. Böylece yöntem özellikle hız konusunda avantaj sağlıyor. Tedaviyi takip eden dönemde doktorun yönlendirmelerine uyulması ve saçlara gerekli bakımların yapılması, bu süre üzerinde belirleyici rol oynuyor.