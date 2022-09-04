Arveles Diş Ağrısına İyi Gelir Mi? Diş Ağrısı İçin Arveles Kullanılır Mı, Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Arveles diş ağrısına iyi gelir mi sorusunun cevabı, çürükten veya farklı nedenlerden dolayı diş ağrısı çekenler tarafından merak edilir. Diş ağrısına neden olan birçok neden vardır. Ağız bakımının yetersiz ya da hiç yapılmaması, diş minesinde oluşan aşınmalar, dişlerin darbeye maruz kalması ve sinüzit bazılarıdır. Nedenleri farklı olsa da, çoğu kişi Arveles diş ağrısı için kullanılır mı ve kaç saatte bir içilir diye araştırır. İşte Arveles diş ağrısına iyi gelir mi sorusunun cevabı…

Arveles Diş Ağrısına İyi Gelir Mi?

Diş ağrısı, belirti vermeden bir anda ortaya çıkar ve özellikle geceleri dayanılmaz olabilir. Bu, genellikle dişlerin veya diş etlerinin durumunun bir işaretidir, ancak başka nedenleri de olabilir. Analjezik bir ilaç diş ağrısını hafifletebilir. Fakat, yine de doktorunuza danışmadan ilaç kullanmamanız ve vakit kaybetmeden bir diş hekimini ziyaret etmek çok önemlidir. Çünkü, sadece bu şekilde tanı konulabilir ve gerekli tedavi gerçekleştirilebilir.

Diş Ağrısı İçin Arveles Kullanılır Mı?

Arveles, yaygın olarak kas ve iskelet ağrıları ile dismenore kaynaklı ağrılar için kullanılır. Aynı zamanda, hafif veya orta şiddetli diş ve postoperatif ağrılara da iyi gelir. Bu yüzden, orta seviyeli diş ağrıları için Arveles uygun bir seçenektir. Ağrının geçip geçmediğine ve şiddetine bağlı olarak günde en fazla 3 defa kullanılmalıdır.

Diş Ağrısı Neden Olur?

Diş ağrısının birçok nedeni olabilir. Çürükler, diş hassasiyeti, diş minesinin aşınması, diş eti iltihabı, dişi diş etine bağlayan dokunun iltihaplanması, yanlış uyarlanmış diş protezi, alt çenenin asimetrik pozisyonu, apseler, sinüslerin iltihabı, otitis, yüz sinirlerinin bozuklukları vb. bunlardan bazılarıdır. Ağrılar, çürük veya periodontite bağlı olarak ortaya çıktığında ve bu koşullar tedavi edilmediğinde, dişlerin daha çok tahrip olmasına veya kaybına neden olabilirler.