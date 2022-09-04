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Giriş Tarihi: 4.9.2022 13:44 Son Güncelleme: 4.9.2022 13:44

Aspirin Kireçlenmeye İyi Gelir Mi? Kireçlenmeye Aspirin Limon Kullanılır Mı?

Aspirin Kireçlenmeye İyi Gelir Mi? Kireçlenmeye Aspirin Limon Kullanılır Mı?

Eklemlerdeki kıkırdakların, aşınması sonucu meydana gelen kireçlenmeye Aspirin kullanılır mı diye merak eden birçok kişi vardır. Kireçlenme, özellikle ileri yaşlardaki insanların en sık şikayetçi olduğu rahatsızlıklardan biridir. Obezite, genetik yatkınlık ve eklemlerin zorlanması da kireçlenme nedenidir. Aspirin kireçlenmeye iyi gelir mi sorusuna cevap arayanlar vardır. Aspirin ve kireçlenme ile ilgili detaylar yazımızda…

Çeşitli nedenlerden dolayı kireçlenme sorunu yaşayanlar, Aspirin kireçlenmeye iyi gelir mi diye sorabilir. Kireçlenmeye, tıpta "osteoartrit" adı verilir. Kalça, kasıklar, diz ve uyluklar kireçlenmenin en yoğun görüldüğü bölgelerdir. En önemli belirtisi ağrıdır, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiler. Özellikle dizlerde meydana gelen kireçlenme, yürümeyi imkansızlaştırabilir. Bu yüzden, çoğu kişi kireçlenmeye Aspirin kullanılır mı diye sorar. İşte Aspirin ve kireçlenme hakkında merak edilenler…

Aspirin Kireçlenmeye İyi Gelir Mi?

Kireçlenmenin neden olduğu ağrılar, yaşam kalitesini düşürür. Bundan kurtulmak isteyenler, Aspirin gibi ağrı kesicilere başvurur. Aspirinin toz haline getirilerek limon ile karıştırılması sonucu oluşan macunun, ağrılı bölgelere sürülmesi gibi halk arasında bilinen bir yöntem vardır. Bu, tamamen yanlıştır. Çünkü, Aspirin harici kullanımda hiçbir şekilde fayda sağlamayan bir ağrı kesicidir. Ek olarak asidik yapısı nedeniyle cildin tahriş olmasına neden olabilir. Ağız yoluyla alınarak kullanılması da, kireçlenme problemi için yeterince faydalı değildir. Bunun için mutlaka bir uzmana danışmak ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesini istemek gerekir.

Kireçlenme Neden Olur?

Eklemlerdeki kalsifikasyonların başlıca nedenleri kandaki aşırı kalsiyum veya dokuların nekrozudur (ölüm). Kalsifikasyonların komplikasyonları nadirdir, asemptomatik olabilir, bir röntgende şans eseri olarak keşfedilebilir. Bununla birlikte, ağrı, eklem hareketliliğinin sınırlandırılması ve kireçlenmeden sorumludurlar. Bu ağrılar, çoğunlukla gece uykudan uyanmaya neden olacak kadar yoğun ve sancılıdır. Kireçlenmenin nedeni sadece kalsifikasyona bağlı değildir. Aşırı kilo (obezite), yaşlılık, yaralanmalar, eklemlerin yoğun baskıya maruz kalması (sporcular ve fiziksel aktivite gereken işlerde çalışanlarda görülür), kalıtımsal olarak yatkın olmak kireçlenmenin en önemli nedenleridir. Aşağıda kireçlenmenin bazı belirtileri verilmiştir. Bunlar söz konusu ise mutlaka bir doktora görünülmelidir.

  • Hareket etmek konusunda zorlanma
  • Eklemlerin sertleşmesi ve elastikiyetini kaybetmesi
  • Eklemlerde meydana gelen şişme ve ağrı
  • Yoğun fiziksel efora bağlı olarak artan ağrılar
  • Kalça, kasıklar, dizler, parmaklar ve ayaklardaki ağrılar, hareket ettirmekte zorluk çekme ve şişlik

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