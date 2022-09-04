Kahve İshale İyi Gelir Mi? Limon Kahve İshal İçin Nasıl Tüketilir ve Günde Ne Kadar İçilir?

Kahve ishale iyi gelir mi sorusu, bugün dünyanın en merak edilen sorularından biri olabilir. Bunun nedeni, hemen herkesin ishal ve kabızlıktan yana şikayetçi olmasıdır. İshal için kahve nasıl içilir sorusu ise ayrı bir merak konusudur. Uzmanlar, sıvı olarak değil, farklı olarak kullanmayı tavsiye eder. İshale Türk kahvesi iyi gelir mi sorusu, özellikle ülkemizde sıkça merak edilir. Bunun nedeni, daha yaygın tüketilmesidir. İşte ishale kahve limon günde ne kadar içilmeli hakkında merak edilenler…

Kahve İshale İyi Gelir Mi?

İshal durumunda iyi beslenmek, vücudun kaybettiği su, vitamin ve minerali yeniden kazanması için çok önemlidir. Bazı yiyecek ve içecekler sıvı dışkı oluşumunu sınırlandırırken, diğerleri teşvik eder. İshal durumunda, süt, çiğ sebzeler, bazı meyveler, baharatlı yiyecekler, kuruyemişler, zeytinyağlı yemekler ve aşırı çikolata tüketiminden kaçınmak gerekir. Sıvı ve özellikle süt ile tercih edilen kahvenin bazı insanlarda müshil etkisi vardır. Kalın bağırsakta kas kasılmalarını uyarır, böylece dışkı geçişini daha kolay hale getirir. Fakat, halk arasında kahvenin kabızlıktan ziyade ishale iyi geldiği bilinir. Burada önemli olan nokta, tüketim biçimidir. Uzmanların çoğu, ishalken kahveden üstelik süt ile yapılandan uzak durmak gerektiğinin altını çizer. İshale karşı en etkili kahve kullanım biçimi, çiğ ve limonla birlikte tüketilmesidir. Bunun için bir tatlı kaşığı Türk kahvesine, 3-4 damla limon suyu damlatılıp yutulmalıdır. Bu, ishali büyük ölçüde önler. İshal geçene kadar günde bir defa yapmak yeterlidir.

Kahve İshali Keser Mi?

Kahve, çayda da bulunan uyarıcı bir madde olan kafein içerir. Bir fincan kahvede, vücut tarafından çok hızlı bir şekilde emilen yaklaşık 100 mg kafein vardır. Kandaki maksimum kafein seviyesine, kahve içtikten yaklaşık 30-60 dakika sonra ulaşılır. Fakat, etkisi 24 saate kadar sürebilir.

Kafein sindirim sisteminde çift etkiye sahiptir. Kaslar sindirim sisteminin duvarını örter ve yukarıdan aşağıya doğru kasılarak yiyeceklerin ilerlemesini sağlarlar. Kafein, sindirim sürecinde önemli rol oynayan bir hormon olan gastrin üretimini uyarırken, yiyeceklerin çözülmesini sağlayan çok asidik bir sıvı olan mide suyunun üretimini tetikler. Bu nedenle kahve sindirimi hızlandırmaya yardımcı olur. Ancak, bu etki bireye bağlı olarak farklılık gösterir. Bunun tam tersi şekilde, bazı kişilerde ise bağırsak tembelliği ve kabızlık ortaya çıkabilir.