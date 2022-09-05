Türkiye'de ilk kez "omurilik felciyle uluslararası mücadele" sempozyumu düzenlendi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) ev sahipliğini yaptığı Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu 5 Eylül tarihinde, "Dünyanın En İyi Sağlık Kompleksi' seçilen ve Engelli Dostu Hastane olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen sempozyuma İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit katıldı.
Türkiye'de alanında uzman konuşmacıların yer aldığı sempozyumda, omurilik tedavisi için çalışmalar yapan dünyaca ünlü Hindistanlı doktor HS Chhabra da dünya çapında yapılan çalışmaları Türk bilim insanlarıyla paylaştı. Omurilik Felçlilerin Yaşamındaki Sorunlar başlıklı açık oturumda omurilik felçlileri, kendisi de bir hekim olan oyuncu Ercan Kesal'ın moderatörlüğünde katılımcılarla hikâyelerini paylaştı.
"TÜRKİYE'DE 150 BİNİN ÜZERİNDE OMURİLİK FELÇLİSİ VAR"
Programın açılış konuşmasında İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bugünün anlamı toplumun empati duygusunu ve farkındalığını arttırmak. Türkiye'de 150 binin üzerinde omurilik felçlisi olduğu tahmin ediliyor. İnsanın beyni engelsiz olduğu sürece engelleri aşmasını başaran bir canlıyız. Omurilik felci daha çok trafik kazaları ve düşmeye bağlı gerçekleşiyor. İlk andan itibaren bunun hem eğitim hem rehabilitasyon aşamasını iyi yönetirsek birçok insanın engelsiz yaşamasını da sağlayabiliriz" dedi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Tekerlekli sandalyede oturan ama sağlıklı birçok bireyden daha dik duran ve geleceğe daha sağlıklı yürüyen bir grupla karşılaştık. İnşallah gelecekte olacaklara da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.
DÜNYADA GELİŞTİRİLEN TEDAVİ YÖNTEMLERİ KONUŞULDU
TOFD Başkanı Semra Çetinkaya yaptığı konuşmada etkinlikte omurilik felcinin nedenleri ve önleyici uygulamalar konusunda bilgilendirme ve farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirerek, "Tüm dünyada eş zamanlı olarak etkinliklerin düzenlendiği bu önemli günde omurilik felcini ve bununla yaşamak zorunda olan bireylerin sorunlarını ulusal ve uluslararası boyutta konuşmak büyük önem taşıyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada geliştirilen tedavi yöntemleri hakkında gelişmeleri öğreneceğimiz bu etkinliği Türkiye'de ilk kez gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
OMURİLİK FELCİNDEN SONRA SADECE YÜZDE 12'Sİ İŞ HAYATINA GERİ DÖNÜYOR
Sempozyumda Türkiye genelinde 500 omurilik felçlisi ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre omurilik felci öncesinde çalıştığını ifade edenlerin sadece yüzde 12'si omurilik felcinden sonra çalışmaya devam edebiliyor. İş çevresi olumsuz yönde etkilenen omurilik felçlilerinin yüzde 40 oranında ortez ve protez başta olmak üzere bez ve havalı minder gibi malzemelere de erişim güçlüğü çekiyorlar. Çevre düzenlemesinde eksiklik ise özellikle sosyal yaşamda hissedilen önemli sorunların başında geliyor.
ENGELLİ BİREYLERİN YASAL HAKLARI KİTAPÇIK HALİNE GETİRİLECEK
TOFD Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Çengel'in bilgilendirmede bulunduğu engellilerde yasal haklar konusu başlıklarıyla detaylandırılırken farklı kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan bu hakların dernek tarafından kısa süre içerisinde bir kitapçık haline getirilerek kamuoyuna sunulacağının da bilgisini verdi.
"OMURİLİK FELCİNİN ENGELLENMESİ İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI ÖNEMLİ"
Türkiye'de alanında uzman konuşmacıların yanı sıra omurilik tedavisi için çalışmalar yapan dünyaca ünlü Hindistanlı doktor HS Chhabra'da omurilik felcinin görülme sıklığının yoğun olduğu Hindistan'da yaşanan gelişmeleri aktarırken toplumsal farkındalığın artırılması noktasında Türkiye'deki çalışmaları da yakından takip ettiğini söyledi. Halka açık gerçekleştirilen sempozyumda omurilik felçlisi bireylerin yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluklar, tedavi süreçleri, yasal hakları ve cinsel yaşam konusunda yaşadığı zorluklar hakkında merak edilen sorular alanında uzman doktorlar tarafından cevaplandı.
"OMURİLİK FELCİNDE İLK MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ"
Türkiye'de ilk kez gerçekleşen ve her yıl 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nde gerçekleştirilmesi hedeflenen Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu'na kapılarını açan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara yönelik farkındalık yaratmak için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile beraber gerçekleşen uluslararası böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
Başhekim Yiyit, "Maalesef her yıl binlerce kişi trafik kazaları, denize atlama ve spor yaralanmaları sonucunda omurilik felci ile karşı karşıya kalabiliyor. Omurilik yaralanması olan bir kazazedeye, acil müdahale ve yaşam desteği vermek çok önemlidir. Hastanın hızla hastaneye ulaştırılması gerekir. Bu nedenle kaza mahalindeki ilk müdahale çok önemlidir. Daha sonra, kaza sonucu yaralanan kişinin mutlaka donanımlı travma merkezlerine götürülmesi gerekmektedir. Omurilik felcin tedavisinde; hastaların hastanede iyileşmelerine yardımcı olabilmek için ameliyatlar ve daha sonrasında rehabilitasyon kliniklerinin kontrolünde olmaları, egzersizlerini ve tıbbi kontrollerini hiç bırakmamaları gerekmektedir" dedi.