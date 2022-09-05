Türkiye'de ilk kez "omurilik felciyle uluslararası mücadele" sempozyumu düzenlendi

Türkiye'de alanında uzman konuşmacıların yer aldığı sempozyumda, omurilik tedavisi için çalışmalar yapan dünyaca ünlü Hindistanlı doktor HS Chhabra da dünya çapında yapılan çalışmaları Türk bilim insanlarıyla paylaştı. Omurilik Felçlilerin Yaşamındaki Sorunlar başlıklı açık oturumda omurilik felçlileri, kendisi de bir hekim olan oyuncu Ercan Kesal'ın moderatörlüğünde katılımcılarla hikâyelerini paylaştı.

"TÜRKİYE'DE 150 BİNİN ÜZERİNDE OMURİLİK FELÇLİSİ VAR"

Programın açılış konuşmasında İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bugünün anlamı toplumun empati duygusunu ve farkındalığını arttırmak. Türkiye'de 150 binin üzerinde omurilik felçlisi olduğu tahmin ediliyor. İnsanın beyni engelsiz olduğu sürece engelleri aşmasını başaran bir canlıyız. Omurilik felci daha çok trafik kazaları ve düşmeye bağlı gerçekleşiyor. İlk andan itibaren bunun hem eğitim hem rehabilitasyon aşamasını iyi yönetirsek birçok insanın engelsiz yaşamasını da sağlayabiliriz" dedi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Tekerlekli sandalyede oturan ama sağlıklı birçok bireyden daha dik duran ve geleceğe daha sağlıklı yürüyen bir grupla karşılaştık. İnşallah gelecekte olacaklara da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.