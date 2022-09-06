Sıcak hava mideye ve bağırsaklara vuruyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, sıcak havaların, çeşitli sindirim sorunlarına davetiye çıkarabileceğini belirterek, "Sıcaklıklar nedeni ile sıvı kaybı ve sıcağın verdiği bitkinlik; karın ağrısı, bakteri veya virüslere bağlı mide ekşimesi, ishal, kabızlık, bağırsak sendromu yani huzursuz bağırsak sendromu gibi sorunlara yol açabilir. Gıda zehirlenmesi ve iştahsızlık, havanın daha sıcak olduğu zamanlarda, endişe verici sorunlara neden olmaktadır" dedi.Havaların sıcak olması ve gıdaların çabuk bozulması nedeni ile gastroenterit yani mide bağırsak enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğini de söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, "Özellikle 5 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü kişiler için bu durum tehlikeli olabilir. Aşırı sıcak hava bizi terlettiği için, su ve tuz kaybına neden olur. Ayrıca bazı gastrointestinal sorunları da kötüleştirebilir" dedi.Sıcak havalarda, iltihabi bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit ve Crohn hastalığında, aktivasyon yani alevlenmelerin olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca sıcak havalarda bulaşıcı sindirim sistemi problemleri bu hastalarda daha fazladır. Sıcaklıklar, ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihaplı bağırsak hastalıkları olasılığını da artırabilir. Bu tür durumlardan muzdarip kişilerde, mide ağrısı, ishal ve kanama semptomları olabilir.""Isı artışı, vücut için fiziksel bir stres olup, vücudumuzdaki stres ile ilişkili hastalıklar, sıcaklarda daha fazla artmaktadır" diyen Prof. Dr. Göral şunları söyledi:"Sıcaklar, bağırsaklarımızdaki kötü bakterilerin artmasına da neden olarak, sindirim sistemine bağlı enfeksiyon olasılığının artmasına sebep olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre; sıcak hava dalgaları sindirim sisteminin bakteri bileşimini yani mikrobiyatayı değiştiriyor. Bu olay, sıcaklık yükseldikçe, neden bazı mide ağrılarının, gaz ve şişkinliğin ve diğer sorunların arttığını açıklayabilir. İshal ve şişkinlik gibi semptomları tetikleyebilir veya var olan sorunları kötüleştirebilir."Prof. Dr. Göral, sıcakların aynı zamanda vücudun esnekliğini ve sindirim yeteneklerini etkilediğinin altını çizerek, "Bu durum; iştah kaybı, sıvı kaybı veya ısıyla ilgili ısı bitkinliği-sıcak çarpması gibi rahatsızlıkları içerebilir. Gece havanın sıcak ve nemli olması, uykusuzluğa, uyku kalitesinin bozulmasına ve strese neden olur. Bu da, stres ile ilişkili sindirim sistemi sorunlarında artışa yol açıyor" dedi.Hava koşullarındaki değişikliklerin, sadece sıcak yorgunluğuna, tansiyon ve kalp rahatsızlığına ya da felce neden olmakla kalmayacağını belirten Prof. Dr. Göral, şunları söyledi:"Aynı zamanda mide ve bağırsağın işleyişinde de değişikliklere neden olur. Havalar sıcak olduğu zaman besinler çabuk bozulur. Uzun süre dışarıda bekletilen besinler; özellikle tavuk, krema, et ve süt ürünleri uzun süre dışarıda kaldığı zaman bozulur. Sıcak havalarda sular çabuk enfekte olur. Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temiz suyla yıkanması çok önemlidir. Yine yaz aylarında, soğuk ve buzlu içeceklerin içilmesi, midede rahatsızlığa ve bağırsak hareketlerinde değişikliğe neden olabilir. Bu da bağırsaklarda, karında sıkıntı, gaz ve şişkinliğe yol açabilir" dedi.İşte sindirim sistemi ve genel sağlığınız için Prof. Dr. Göral'dan şifa reçetesi:Düzenli beslenmenize dikkat edin.Yeşil sebzeler, domates, elma, karpuz, salatalık ve ananas gibi sizi nemlendirecek mide dostu yiyecekleri tercih edin.Taze meyveler, baklagiller, kepekli tahıllar ve bakliyat da öğünlerinizin bir parçası olmalı.Lifli gıda tüketin.Kendinizi asla susuz bırakmayın. Vücudunuzun çalışmasını sağlamak için su içmek gerçekten önemlidir. Sıvı kaybını önlemek, için bol su için.Kendinizi nemli tutmak için hindistancevizi suyu da içebilirsiniz. Bu, sıcak havalarla etkili bir şekilde savaşmanızı sağlayabilir.Baharatlı yiyecekler, ısı üretir ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, karın ağrısına yol açabilecek baharatlı, kızarmış besinlerden ve abur cuburlardan kaçının.Yanlış yiyecekleri yemenin yanı sıra, aşırı yemek de hazımsızlığa neden olabilir. Bu nedenle her zaman düzenli aralıklarla, daha küçük miktarlarda yemeyi tercih edin.Mideyi rahatsız edebilecek kahve, alkol ve diğer gazlı içeceklerden de kaçının.Probiyotiklere yönelin. Probiyotikler, bağırsak dostu bakteriler içerebilir ve sindirim sürecini kolaylaştırabilir. Kefir ve yoğurt en iyi probiyotik kaynağıdır.Günlük egzersiz yapın.