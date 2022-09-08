Doğumdan kalan çatlaklar nasıl geçer?

Çatlaklar, doğum ve ergenlik gibi hızlı kilo alıp verilen dönemlerde cilt yüzeyinde oluşan uzun kırmızı veya sedefli çizgilerdir. Gebelik döneminde, bebeğin doğumu yaklaştıkça alınan kilo miktarı 10-15 kiloyu bulabilir, hatta daha da fazla olabilir. Bu çok kısa sürede yüksek miktarda kilo aldığınız anlamına gelir. Bu durum cildin hızla gerilip büzüşmesine neden olur. Böyle olduğunda çatlak oluşumu pek çok kişi için kaçınılmazdır. Hamileliğe bağlı çatlaklar, genellikle karın, göğüs, bel ve kalçalarda görülür. Özellikle karın bölgesi, bebeğin büyümekte olduğu yer olduğundan sıklıkla çoğu annenin karnında çatlaklar gözlenir. Doğumdan sonra çatlaklardan kurtulmak isterseniz, doğal yağlar ve kremler ile belirli bir oranda çözüm bulabileceğiniz gibi, çeşitli uygulamalar ve işlemler ile de çatlak görünümünde yüzde 80'in üzerinde iyileşmeler sağlayabilirsiniz.Hamilelikte oluşan çatlaklara karşın doktorlar genellikle doğal yöntemler önerir. Bunun nedeni, doğumdan sonra cildin yenilenmesi ve iyileşmesine zaman vermektir. Belirli bir süre geçtikten sonra, çatlak görünümünde daha hızlı iyileşmeler sağlayacak uygulamaları tercih edebilirsiniz. Hamilelikte ciltte ani ve hızlı değişimler meydana geldiğinden, çatlak oluşumunu önlemek zor olabilir. Ancak, vücudu ve cildi nemli tutmak çatlak oluşum riskini minimuma indirecektir. Her gün düzenli olarak 8-10 bardak su içmek, cildinizi nemli tutacak, elastikiyetini koruyacaktır. Ayrıca vücudunuza nemlendirici yağ, losyon ve kremler sürmek de bu etkiyi korumaya yardımcı olacaktır.Doğumdan kalan çatlaklarınız varsa mümkün olduğunca hızlı müdahale etmek son derece önemlidir. Cilt çatlakları, ortaya ilk çıktıklarında rengi kırmızıdır ve henüz kırmızıyken çatlakları onarmak ve görünümlerini iyileştirmek çok daha kolaydır. Bazı kremler, size çatlakları tamamen geçirme vaadi ile satılsa da piyasada bu soruna yönelik sihirli bir krem maalesef bulunmamaktadır. Kozmetik ürünleri, tedavinizi desteklemenize yardımcı olabilir ve cildin görüntüsünü iyileştirebilir. Fakat gerçek bir onarım için güzellik merkezleri ve kliniklerde yapılan çatlak onarım uygulamalarını tercih etmeniz gerekir. Beyaz çatlaklar söz konusu olduğunda işimiz daha zordur ancak yine de belirli bir oranda çatlakların görünümünde iyileşmeler sağlamak mümkündür. Doğum yaptıktan sonra cildiniz her zamankinden daha hassastır ve onarılması gerekir. Bizdeki gibi çatlak onarım metodları, cilde kontrollü bir şekilde hasar verme mekanizması ile çalıştığından bir süre beklemek daha doğru olacaktır. Size doğru zamanı doktorunuz söyleyecektir. Böyle bir uygulamadan elde edeceğiniz sonuç; çatlaklarınızın boyutuna, derinliğine ve ne kadar süredir orada olduklarına bağlıdır. Uygulama, eski çatlaklar ile yeni oluşmuş çatlaklar üzerinde aynı oranda sonuç vermeyecektir.Çatlakonarıcı uygulamalar yüzde 80'in üzerinde iyileşme sağlayabilir. Çatlakların onarılmasında, vücudun kolajen üretimini tetiklemek çok önemlidir. Bizim merkezlerimizde de uyguladığımız gibi, burada amaç cilde önce kontrollü hasar vermek, bu şekilde kolajen üretimini tetikleyerek mikro yaralanmalar ile çatlakların görünümünü iyileştirmektir. Bu, vücudun doğal iyileşme tepkisini tetikleyecek ve çatlakların görünümü önemli ölçüde hafifleyecektir. Kolajen üretimini tetiklemek, cilt hücrelerini ve cildin kendi kendini onarmasını teşvik eder.Bu sayede cildin elastikiyeti de artar ve sıkılaşır böylece çatlaklar onarılmış olur. Bu tarz uygulamaların çalışma prensibi, ciltteki kolajen ve elastin üretimini uyararak daha pürüzsüz ve sıkı bir cilt elde edebilmektir. Çatlak görünümünü hafifletebilecek ürünler ile birlikte yapılan uygulamalarda, sonuçlar daha da başarılı olmaktadır. Çatlak oluşan ve hasar görmüş cilt bölgelerini tamamen onarmak ve eski pürüzsüz haline getirmek oldukça zordur. Ancak doğru uygulamalar size gerçekten tatmin edici sonuçlar sağlayabilir.DOĞAL yağlar, cilt için çok iyi birer nemlendiricidir. Bu noktada çatlakların oluşmasını önleyebilecek yağları tercih edebilirsiniz. Çatlaklar için özellikle badem yağı, Hint yağı ve çay ağacı yağı önerilmektedir. Hint yağı veya badem yağını cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak yedirin. Tabii ki, hamileyken herhangi bir ürünü kullanırken içeriği ve kalitesi konusunda dikkatli olmanız önemlidir. Yağlarla yapılan masajlar yeterli gelmezse, doğum sonrası çatlak oluşumunuz varsa çatlak onaran uygulamaları deneyerek cildinizi yenileyebilirsiniz.HAMILELIKTE yukarıda da belirttiğim gibi cilt çok hızlı gerilip büzüştüğünden çatlak oluşumunu tamamen engellemek zor olabilir. Bununla birlikte, çatlak oluşumunu en aza indirmek için alabileceğiniz bazı önlemler vardır. Alınabilecek önlemler ise şunlardır:Hamilelik boyunca bol su içerek vücudunuzu nemli tutun.Doğal yağlar, losyon ve kremler ile cildinizi nemlendirin.Düzenli yürüyüş ve yoga gibi egzersizler yapın.Aromatik yağlar ile masaj yaptırın.Dengeli ve sağlıklı bir diyet uygulamak, kolajen üretimini ve esnekliği arttırmaya yardımcı olabilir.