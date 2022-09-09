Dökülen saçlara sihirli dokunuş: Lazer, vitamin kokteyli ve saç aşısı

Özellikle yaz aylarında güneş ışınları saç döngüsünü düzenleyen hormonlarda artış sağlar. Bu durum kimi zaman mevsimsel olarak adlandırabileceğimiz saç dökülmelerini de beraberinde getirir. Yaz bitti. Eylül geldi. Güneşteki ısıdan, kullanılan kremlerden, havuzdaki klordan veya düzenli bakımların aksamasından dolayı saçlarımız yıprandı. Üzerine bir de mevsim geçişlerinde sıklıkla karşılaştığımız saç dökülmelerine hazır olun. Sonbahara girdiğimiz bugünlerde sizin de saçlarınızda dökülme mi var? Bugün size saç dökülmelerinde uyguladığımız tedavi yöntemlerini anlatacağım.Mevsim geçişi sırasında vücudun değişen hava koşullarına adapte olmasına bağlı olarak geçirdiği çeşitli tepkiler sonuç olarak saçlara da yansır. Mevsimsel saç dökülmesi, mevsim geçişlerinde iki ila dört hafta kadar sürebilen ve kendiliğinden geçen saç dökülmeleridir. Bu süre zarfında vitamin, taze sebze ve meyvelere yönelebilirsiniz.Dökülen saçlarınızı yediğiniz sağlıklı besinlerle içeriden tedavi etme yoluna gidebilirsiniz veya saç dökülmenizin nedenlerini doktorunuza danışabilirsiniz. Hiçbir bulgu olmadığı halde yine de dökülme azalmıyorsa ve özellikle zaten zayıf ve ince telli saçlarınız varsa buna bir de bölgesel açıklıklar eklenebilir. Bu durumu yaşayanlara 'kişiye özel planlanan saç tedavileri'ni öneriyoruz…ACELL saç tedavisinde kullanılan ACell tozu Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ediliyor. ACell tozunun içeriğinde hücre dışı matriks bulunuyor ve bu toz "sihirli toz (magic powder)" olarak da adlandırılıyor. ACell tozuyla, kişinin kendi kanından üretilen karışım bir araya getiriliyor. Bu sayede "kişiye özel bir saç aşısı" elde ediliyor. Lokal anesteziyle ortalama 1 saat içinde tamamlanan tedavide önceden hazırlanan serum, "microneedle" adı verilen bir cihaz yardımıyla saç derisine aktarılıyor. Saç köklerinin ve kanalların (foliküllerin) hedeflendiği işlem sırasında büyüme faktörlerinin ve aktif olmayan hücrelerin aktivasyonu sağlanıyor.SAÇ lazeri ile saçları ekmeden çoğaltmak mümkün. Ekmeden çoğaltma yöntemi olan saç lazeri tedavisi incelmiş saçları kalınlaştırmak, saç dökülmesini durdurmak ve yeni saç gelişimine yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Saç lazeri uygulaması sırasında kişi rahat ve konforlu bir ortamdadır. Güvenli, acısız ve sağlıklı bir uygulama olan saç lazeri tedavisi dökülmeyi önemli ölçüde azaltıp mevcut saçların güçlenmesini sağlar. İlk aşamada haftada iki kez 20'şer dakikalık seanslar şeklinde uygulanıyor. Kişiden kişiye değişmekle beraber haftada bir kez olmak üzere yaklaşık 10 seansta gözle görülür sonuçlar alınabiliyor. Tek başına etkin bir saç tedavi yöntemi olduğu gibi saç ekimi ile de kombine olarak uygulanabiliyor.BÜYÜME faktörü tedavisi yani kafa derisinin büyüme faktörü; mineral, vitamin ve kişisel ihtiyaca göre hazırlanan diğer birleşenlerinden oluşan bir kokteyl ile güçlendirmesini içerir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde etkili olan Growth Factor saç tedavisi yalnızca var olan saçlarınızın güçlenmesini değil, yeni saç çıkmasının teşvik edilmesi için de etkili bir tedavi yöntemidir. Kişinin ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri bu serum sayesinde alan saçlar birkaç ay gibi kısa bir sürede güçlenip canlanır ve eski sağlığına kavuşur.HAIR&Nail serum ile ise saçlarınıza doğal doping uygulanabilir. İsminden de anlaşılacağı üzere saçlara ve tırnaklara doping yapacak doğal vitaminlerden oluşan bir karışımdır. B vitamin komplekslerinin saç ve tırnak üzerinde iyileştirici bir özelliği olduğundan günümüzde B7 olan biotin ve B9 folik asit bu uygulamada önem taşıyor. Bununla birlikte B1, B2, B5, B6, B12 olacak şekilde tüm B vitaminlerini içeren Hair Nail serum ayrıca yoğun bir şekilde cilt ve tırnak kalitesinde de etkili olan çinko içerir.