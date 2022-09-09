Kayısı çekirdeği şifa kaynağı! Kanserli hücreleri öldürüyor

"GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIPI DA ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

- Üniversitenizde Tıp Fakültesi iki yıl önce kuruldu. Geleneksel Tıp ve Tamamlayıcı Tıp çalışmaları için de çeşitli birimler ve laboratuvarlar da kurdunuz. Nasıl bir işbirliği var?

- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ifadesinin kısaltması. Son yıllarda giderek daha yaygın biçimde kullanılan bir kavram haline geldi. Söz konusu kavramla, uzun süre boyunca kuşkusuz hatalı bir biçimde "alternatif tıp" şeklinde nitelendirilen köklü tedavi geleneklerinin bilimsel metodolojiler aracılığıyla ele alınarak modern bilimsel tıbbın çerçevesi içerisine dâhil edilmeye çalışılması kastediliyor. Bu son derece önemli bir çalışma alanı. Çünkü insanlık tarihi gerçekten de tıbbın tarihine koşut bir tarih ve binlerce yıl boyunca insanlık sürekli olarak çeşitli teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirmiş. Şimdi bütün bunları bir çırpıda bilim dışı ilan ederek göz ardı etmek doğru olmadığı gibi, şifalı olduğu kanıtlanmış birçok tedavi yönteminin hiç de makul olmayan bir biçimde reddedilmesi anlamına geliyor. Biz Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bütün geleneksel değerler gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpı da çok önemsiyoruz ve bu konuda daha fazla çalışmaya ve üretmeye kararlıyız. Nitekim ben de dâhil olmak üzere kurumumuzda görev yapan birçok bilim insanı bu alanda çalışmaya devam ediyor ve bilimsel birikimlerini bu alanın gelişimine katkı sağlamak için kullanıyor. Örneğin biyokimya ile ilgili bilimsel birikimimi yansıtma arzusunda olduğum ilk iki kitabım sağlık ve doğa anlayışları ile ilgiliydi. Geleneksel Tıp'ın uygulamalarının yapıldığı kliniklerimizi de açtık.

- Burada ne tür tedaviler uygulanıyor?

- Merkezimize hekimlerimiz de yönlendirebilir! Örneğin hasta dâhiliyeye başvurdu. Hekim "Hasta ilaç tedavisine cevap vermiyor" ya da "Hasta yan etkilerinden dolayı ilacı kabul etmiyor!" dediğinde Geleneksel Tıp Merkezi'mize yönlendiriyoruz. Ayrıca akupunktur ve sülük tedavimiz de var. Ziraat Fakültesi'nde sülük yetiştiren hocalarımız olduğu gibi Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de arı ürünlerinden elde edilen polenle fitoterapide uygulanacak ajanları oluşturuyoruz. Eğitim veren de ilk merkez biziz. Tıbbı ürünleri tanıtan kişilere eğitimler sonrası sertifika verdik.

"TAZELENME ÜNİVERSİTESİ İLE YAŞLILARIMIZIN ÖĞRENME MERAKI VE İSTEĞİ TEŞVİK EDİLİYOR"

- Doğu Anadolu'dan bir ilk olan Tazelenme Üniversitesi adında da bir çalışmanız bulunuyor. 60 yaş üstü bireylerin katıldığı bu eğitimlerde ne amaçlanıyor?

- Geçen yıl, üniversitemizle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol ile 60+ Tazelenme Üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kampüsü'nü kurduk. Yaşlıların üniversite ile sosyalleşecekleri ve gençlere de örnek olacakları bir proje Tazelenme Üniversitesi. Moral motivasyonu artırıcı, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklı, özel olarak hazırladığımız öğretim programıyla, yaşlılarımızın öğrenme merakı ve isteği teşvik ediliyor. Burada Bilgisayar, Nöroloji, Egzersiz Bilimleri, Bitki Bilimi, Beslenme, Tiyatro, Ortopedi, Dermatoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Gerontoloji gibi birçok ders işleniyor. Dersler ise haftada bir gün üç saat yapılıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayanlara kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hale getiriyoruz; manevi terapi ya da meşguliyet terapisi dediğimiz terapilerimiz de var. Bazen telefonu kullanmasını bilmediği için mesaj atamayan, sosyal medyayı merak edip kullanamayanlara da ihtiyaca göre ilgileniliyor. Ayrıca okuma yazma bilmiyorsa onun okuma yazma öğrenmesi için yönlendiriyoruz. Moral motivasyonları açısından mutlu oluyorlar.

"KLASİK HUZUREVİ MANTIĞINDAN FARKLI"

- Malatya'daki bir oteli Yaşlı Yaşam Merkezi dönüştürmüşsünüz…

- Bizim Malatya'nın Kale ilçesinde bir meslek yüksekokulumuz ve bir de Kalegöl otelimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile yaptığımız bir protokol ile bu otelimizi Yaşlı Yaşam Merkezi'ne dönüştürmeye karar verdik. Milletimizin bize sunduğu imkânları yine milletimizin hizmetine sunma noktasındaki hassasiyetimizin bir sonucu bu. Projemizin en önemli özelliği klasik huzurevi mantığından farklı olması. Yaşlılarımız bizim kıymetlilerimiz, onların adeta bir tatil ortamında huzurlu ve keyifli, ilaveten de sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmeleri için tasarladık bunu. Havuza girebilecekleri, doğal bir çiftlik ortamının havasını soluyup sağlıklı beslenebilecekleri, fizik tedavi ya da masaj türü bir kısım uygulamalarla yaşlılığın tadını çıkarabilecekleri bir merkez. Ayrıca üniversitemizde hem Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü hem de Aşçılık bölümünüzün öğrencileri burada staj da yapabilecekler.