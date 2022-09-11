Uzmanlar uyardı: Bol virüslü çok zor bir kış geçireceğiz

İstanbulTıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ayper Somer, bu kışın geçen seneden daha zor geçeceğini söyledi.Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminde sadece koronavirüsle uğraştıklarını, diğer enfeksiyonların tek tük görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Somer, "Mevsimsel ishaller görülüyordu arada. Virüslerin böyle bir özelliği vardır, ölümcüllükleri azalıp yayılımı artınca, diğer virüsler de tekrar ortaya çıkmaya başlar. Biz bu sene yazın, normalde sonbahar ve kış mevsiminde görmeyi beklediğimiz birçok virüs hastalığı ile uğraştık. Şu anda derdimiz daha çok parainfluenza tip 1 dediğimiz bir virüs. Geçen hafta servisin yarısı parainfluenza vakalarıyla doluydu. Akciğere inebiliyor ve ağır da seyredebiliyor. Allah'tan ölümcül değil" dedi.İshallerin yaz mevsimini de aşarak halen devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Somer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm virüslerle birlikte ishal virüsleri de artış gösterdi. Bahar ve yaz ayları çok çok kötü geçti. Sadece Kovid-19 değil, başka virüsler de hiç görmediğimiz kadar aktif oldular. O yüzden de bütün epidemiyologlar, araştırmacılar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları da çocuklar için özellikle bu kışın çok zor geçeceğini söylüyor. Bence daha fazla çocuğumuz hastalanacak bu kış, öyle görünüyor. Türkiye'de genellikle aralık ayında başlar influenza salgını. 2 yıl hiç görülmedi. Ama bu yıl diğer virüslerle birlikte influenzanın da erken hareket etme riski var. O yüzden de grip aşısını özellikle riskli gruptaki çocuklara mutlaka öneriyoruz. Parainfluenza ve diğer virüslerin de zaten normal mevsimleri olacak sonbahar kış; dolayısıyla çok virüslü günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.