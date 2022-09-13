Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Er’den ebeveynlere tavsiyeler

Beslenme ve Diyet uzmanı Er, okul çağı; çocukların beslenme alışkanlıklarının oluştuğu büyüme ve gelişmenin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları bu temel yaşlarda vücut için önemli rol oynar. İleriki yaşlarda oluşacak Koroner kalp hastalıkları, damar sertliği, şeker hastalığı ve bazı kanser tiplerinin başlangıcının çocukluk dönemindeki yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Bundan kaynaklı gelişme çağındaki çocuklarımızın beslenmeleri sağlık açısından büyük önem arz eder. Çocuklarda dengeli ve yeterli beslenmeyi belirleyen temel ilkeler vardır. Kalori hesabı yapılarak gün içinde vücut için ne kadar enerji gerektiği belirlenir. Enerji gereksinimi; yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, ergenlik, bazal metabolizma ve büyüme hızı gibi faktörlere bağlıdır. Basitçe bakacak olursak çocuktaki enerji alımı, tüketimine eşit olmalıdır. Şişmanlama eğilimi varsa enerji alımı azaltılıp, fiziksel aktiviteyi artırmaya yönlendirilmeli, televizyon, tablet gibi etmenleri ortadan kaldırmalıyız.

OKUL DÖNEMLERİNDE ÇOCUKLARDA YANLIŞ BESLENMEYE YAKIN OLUYORLAR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Er, "Genel olarak okulda ve okul dışında tek başına bırakılan bir çocukta yanlış beslenme alışkanlıklarına yatkın oluyor. Yanlış beslenmenin alışkanlık haline gelmesinde yapılan başlıca hatalar oluyor. Örneğin kısaca bahsedilecek olursak; Okul çocukları zaman bulamamaları ve sabah aç hissetmemeleri gibi gerekçelerle sıklıkla kahvaltı etmeden okula gitmek. Meyve suları, meyve aromalı içecekleri yemek ve aparatiflerin yanında sıkça tüketmek. Fast food ve abur cuburla beslenme alışkanlığının haftada 2 ve üzeri olması. Televizyon ve bilgisayar başında geçirilen zamanın artması, akşam yemeklerinde aile ile birlikte sofraya oturmama gibi en basite indirgenmiş sebepler olarak sıralayabiliriz."

BUNLARA DİKKAT EDELİM

Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Er çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi konusunda bazı bilgiler verirken; Çocuklarınızın beslenme porsiyonlarını hazırlamadan önce bu rakamları baz alabilirsiniz: Şekerler ve yağlar çok az kullanılmalı. Et, balık, tavuk, kuru baklagiller, yumurta ve yağlı tohumlar 2-3 porsiyon. Süt, yoğurt, peynir grubu 2-3 porsiyon. Meyve sebze grubu 4-6 porsiyon. Ekmek, tahıl, pirinç, makarna grubu 6-9 porsiyon. Son olarak sebze-meyve ve tam tahıl ürünlerinin tüketimi desteklenmeli, lif tüketimi artırılmalıdır. Rafine tahıl ürünleri, trans yağlar ve şeker katkılı gıda ve tuz tüketimi azaltılmalıdır. Yağı azaltılmış süt ve ürünlerinin yanı sıra, kuru baklagiller, et, tavuk ve balıketi, tahıl ürünleri gibi yağ içerikli gıdalar diyette bulundurulmalıdır" dedi.