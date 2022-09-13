El bileği ağrılarına dikkat

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik, "El bileği ağrıları ya eklem içinde yer alan yapılara bağlı ya da eklem dışı sebeplere bağlı oluşabilir" diyerek şöyle devam etti: "Eklem içi ağrı nedenleri arasında el bileğinin küçük kemiklerini bir arada tutan bağların yaralanması, el bileği ile ön kol kemikleri arasında yer alan menisküs denilen yumuşak dokunun yırtılması, el bileği kemiklerinin travma ile kırılması ve yine çeşitli nedenler ile dolaşımlarının bozulması ve yine eklem kaynaklı içi sıvı dolu kistlerin oluşumu sayılabilir." Eklem dışı nedenler arasında ise elin duyusunu sağlayan sinirlerin el bileğinden geçerken sıkışması yine kiriş yapılarında oluşan sıkışıklıklar ve diğer bozuklukların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özçelik, el bileği ağrılarının nedenlerini şöyle açıkladı: "El bileği elin fonksiyonlarının yerine getirebilmesi için çok önemli role sahiptir. El bileği elin hareketleri sırasında hem aşağı yukarı hareketlerin yapılması, hem de rotasyon hareketlerinin sağlanmasında rol alır. Bu hareketlerin yapılması için dörderli iki sıra halinde dizilmiş kemikler, ön kol kemikleri ile elin tarak kemikleri arasında köprü görevi yapar. Parmakların hareketini sağlayan kirişler, duyusunu sağlayan sinirler ve dolaşımını sağlayan damar yapıları el bileğinden geçer."El bileğinin, parmaklar ve el bileği arasında geçiş rolünü üstlenen ve 8 tane küçük kemikten oluşan bir yapıya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Özçelik, "Hareketler sırasında bu kemikler, uygun pozisyonlarda tutulabilmelerini sağlayan bağlarla birbirlerine bağlanırlar. Çıkık ve kırıkla beraber bağ yaralanmaları oluşabileceği gibi kırık oluşmadan da bağ yaralanması saptanabilir. Travma sonrası kırık olmadan oluşan bağ yaralanmaları genellikle dikkate alınamaz ve ileride daha ciddi problemlere yol açabilir."El bileğini çok zorlu hareketlerde kullanmayan ofis çalışanlarında da herhangi bir travma olmaksızın bağ yaralanmalarının görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özçelik "Bunun nedeni uzun süre devamlı zorlayıcı pozisyonlarda el bileğinin kullanılmasıdır. El bileğinin üst tarafında hassasiyet saptanır. Özellikle el bileğinin yukarı hareketlerinde ağrı artar ve bir cismin itilmesi veya el bileğinin bir yere dayanarak zorlanmasında ağrı oluşumu görülür" dedi. "Bazen el bileği hareketleri sırasında anormal sesler mevcuttur" diyen Özçelik, "Röntgen incelemesi yapılarak el bileği kemikleri arasındaki dizilim ve pozisyon değişimleri incelenir. MR görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi tetkiklerinin yapılması tanı için gereklidir" diye konuştu.bileği menisküsü el bileğinin en önemli yapılarından bir tanesidir" diyen Prof. Dr. Özçelik, "Menisküs yapılarının genel özelliği eklem yüzeyini daha geniş yaparak eklem hareketlerinin daha rahat olmasını sağlar. Aynı dizde olduğu gibi etraftan beslenen bir yapıdır. Bu yüzden iyileşmesi de çok zordur. Menisküs yırtığı olduğu zaman özellikle beşinci parmak tarafında ağrılar oluşur ve kişi elini her döndürdüğü zaman ağrı hisseder. İlerleyen zamanda el bileği devamlı ağrılı bir hal alır" dedi.Eskiden açık cerrahi yollar ile tedavi edilen çoğu hastalık gibi el bileği menisküs yırtığının da kapalı kameralı yöntem ile çok rahat şekilde tedavi edilebilir hale geldiğini belirten Özçelik "Genellikle el bileği menisküs ortasında oluşan yırtıkların tedavisi yırtık olan kısmın çıkarılıp o bölgenin temizlenmesi ile yapılır ama menisküs yapısının cilde yakın kısmındaki yırtıklarda tamir edilmesi yine kapalı ameliyat yöntemleri ile sağlanabilmektedir" dedi.PROF. Dr. Özçelik, el bileği kistinin eklem kapsülü, tendon veya tendon kılıfı üzerinden çıkan, içi jel kıvamında sıvı ile dolu, kistik yapıdaki iyi huylu kitleler olduğunu söyleyip ekledi: "Daha çok eklem kapsülünün zayıf olduğu bölgelerde eklem kapsülünün yukarı doğru fıtıklaşarak içine eklem sıvısı ile dolması ile oluşur. Eklem sıvısının fıtıklaşan kapsülün içine girip çıkması nedeni ile şişliğin sertliği ve büyüklüğü günden güne değişiklikler gösterir. 20-40 yaş arasında ve daha çok kadınlarda görülür. Tek bir kist şeklinde, el ve el bileğinin hemen her ekleminde yerleşebilir."TEDAVIDE el bileği ateli kullanımından cerrahiye kadar uzanan bir çeşitlilik olduğunun önemle altını çizen Prof. Dr. Bülent Özçelik, şunları söyledi: "El bileği artroskopisi (kameralı sistem ile el bileğinin kapalı yöntem ile incelenmesi) el bileği üzerinden küçük delikler açılarak bir tanesinden kamera, diğerlerinden özel yapılmış cerrahi aletler ile girilerek el bileği iç yapılarının incelenmesidir. El bileği artroskopisi el bileği bağ yaralanması düşünülen hastalara yapılması gereken önemli bir incelemedir. El bileği artroskopisi ile çoğu zaman eklem içi yapıların tedavisi sonucunda çözüm sağlanabilir. Hasarlanma miktarı çok olmayan erken evrelerde ise tedavi çoğu zaman kapalı kameralı yöntemler ile sağlanabilir ve ekleme ulaşmak için yapıların çok hasarlanmaması nedeni ile hem hastanın ameliyat sonrası ağrıları çok daha az olur, hem de iyileşmesi çok daha kısa sürede gerçekleşir."