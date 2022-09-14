70’inde 40 gibi görünmenin sırrı lazer tedavilerinde

Yaz dönemi bitti. Peki yazın cildimizi yıpratan etken sadece güneş miydi? Yazın güneş, sıcak, havuz, deniz başta olmak üzere çevresel ortamlarda uzun vakit geçirmek derimizde yıpranmaya, lekelenmeye, kırışıklıklara, istenmeyen ter bezeleri hatta kanser öncüleri oluşumuna neden olabilmektedir. Yıpranan cildimizi daha iyi hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunun için hangi yöntemler var? Öncelikle cildimizi nemlendirmek ve güneşten koruyucu ürünleri yaz ve kış uygulamak olmazsa olmazımız. Böylece hem yıpranmış derimizin daha iyi görünmesini sağlarız hem de yeni sorunların oluşumunu önleyebiliriz. Bu rutin bakımlar ile gerekli yanıtı alamazsak nem maskeleri, deri içi iğneli nem uygulamaları ve kendi kanımız ile hazırlanan ürünlere başvurabiliriz. Doğallığa uygun bir başka güncel yöntem ise lazer uygulamalarıdır.Akdeniz Üniversitesi Kozmetoloji Birimi'ndeki uygulamalarının ardından hem klinik hem de estetik dermatoloji alanında lazer ve ışık sistemi üzerindeki arayışlarım nedeniyle İtalya Floransa'da Villa Donatello'daki Dermatoloji ve Lazer Merkezi'nde Prof. Dr. Paola Bonan ve ekibinin yanında yer aldım. Ziyaretimden gözlemlediğim; güncel en son teknolojik uygulamalar, klinik uygulamalarımıza ve bu tecrübe ve bilgilerin meslektaşlarımıza aktarılmasına yansımaktadır. Yeni teknolojik cihazları hastalar üzerinde uygulamanın yanı sıra lazer fabrikasını gezerken İtalya bayrağı ve Türk bayrağı ile karşılanmak beni çok duygulandırdı.Yurt dışındaki örneklerden de yola çıkarak ülkemizde de akademi ve sanayi iş birliği çok önemlidir. Böylece klinik ihtiyaca göre cihazlar, olası en ideal şartlarda tasarlanabilmektedir. Ben bugün size lazer tedavilerinde son trendleri anlatacağım. Lazer uygulamaları, dışarıdan ek bir ürün vermeden kendi doğal yapımızı hedef alan en etkili ve güncel yöntemdir. Bozulmuş ve sarkmış derimizi toparlamak, lekelerimizi gidermek, kırışıklıkların açılması, istenmeyen kalınlaşmış tüylerden kurtulmak ve düzensiz yağ yapımızı düzeltmek gibi her bir sorun için ayrı ayrı dalga boyları ile istenen etkiler elde edilebilmektedir. Ayrıca ilaç veya takviye ürün kullanmadan belli oranlarda istenilen sonuç sağlanabilmektedir.Lazer epilasyon; tüy sarartma, dövme silme dışında bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Lazerler bilinenin aksine sadece epilasyon amacıyla kullanılmamaktadır. Lazer ve genel olarak ışık sistemleri ameliyatsız estetik dermatolojinin yanı sıra çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde de uzun yıllardan bu yana kullanılmaktadır. Ayrıca kanser ve tümör tedavilerinde, yara, sivilce, çatlak, kırmızı yüz, leke, damar benleri ve genişlemelerinde, güneş hasarlı ciltlerde, derideki sarkmaların ve düzensizliklerin giderilmesinde, köpek memesi hastalığının şiddetinin azaltılmasında, erkek tipi saç dökülmesinde, yara iyileşmesi ve aşırı deri çoğalması gibi hastalıkların tedavisinde de lazer kullanılmaktadır.LAZERLER doğru kullanıldığında insan cildinde mucizeler yaratır. 70 yaşında 40'lı yaşlarda görünmek için artık birçok estetik ameliyata gerek duyulmamaktadır. Gerek ülkemiz gerekse dünyada, kendine bakan ve sağlıklı yaş alan göz önündeki yıldızların küçük lazer dokunuşları ile sağlıklı ve genç bir cilde sahip oldukları bilinmektedir. İşte son trend lazer tedavileri:Leke tedavisi yazın bitmesiyle ivme kazanmaktadır. Aktarmak istediğim ilk trend, leke tedavisinde bildiğimiz klasik deri soyucu lazerlerin veya damarsal komponentlerin yanı sıra 675 nm dalga boyu ile kolajeni artırmaya yönelik lazer tasarımlarının yaz kış demeden ciltte gençleşme sağlamasıdır. Leke ve iz tedavilerinde de kullanılmaktadır. Bu lazer tekniği, sosyal yaşamda kısıtlamaya neden olmaz ve deride bir soyulmaya yol açmaz. Soğutulmuş başlıklar ile uygulanması sayesinde ağrısızdır. Kişiye özel protokoller belirlenerek 2-3 seans ile 6 ayda yenileme ve kalıcı etkiler sağlanabilmektedir.İkinci trend; kırmızı yüz ve yüzde damarsal yapılar içeren gül hastalığı, kızarıklık, lekelerin, sıkılaşmanın, sivilcelerin aynı anda hedef alındığı ışık spektrumunu içeren 500-1200 nm darbeli geniş bir dalga spektrumu uygulamasıdır. Bu dalga boylarının farklı aralıklarına ait başlıklar ile epilasyon, kırışıklık, yaşlanma, leke, damarsal yapılar ve sivilceler için istediğimiz amaca göre ışık sisteminin uygulanması planlanmaktadır. Bu uygulama, güneşin etkisiyle deride olası lekelenme yan etkisi oluşabilme nedeniyle kış aylarında tercih edilirken pek çok ihtiyacı karşılaması ve ücreti açısından hasta için ekonomiktir.Hollywood uygulaması ise bir diğer trend. Öğle arasında uygulanabilecek şekilde, gelişmiş lazer sistemi ile kontrollü aralıklı mikroskobik kolonların oluşturduğu kontrollü ısı hasarı, bebeksi ve canlı bir cilt soyulma işlemi uygulamasıdır. Bu uygulama kırışıklık, leke, sivilce ve yara izleri tedavilerinde hassasiyetle kullanılmaktadır.Trendlerden bir diğeri ise, 755 nm ve 1064 nm dalga boylarını ikisi bir arada konseptte geliştirilmiş cihazın epilasyon, gül hastalığı, damar beni, damar ve leke tedavileri, cilt gençleştirme, tırnak mantarı, köpek memesi hastalığı gibi çok çeşitli hastalıklarda kullanılmaktadır. Cihazın 30 mm başlığı ve güçlü enerjisi ile vücuda hızla uygulanması avantaj sağlıyor.Lazerler insan sağlığına zarar verir mi? Gelişmiş yeni teknolojiler kimler tarafından uygulanmalıdır?' gibi sorulara şu yanıtı verebilirim: Lazer geçici ve kalıcı hasarlanmalara neden olabilmektedir. Bazı türlerinin yazın uygulanması leke gelişimi nedeniyle önerilmemektedir. Ciltte uzun süren kızarıklık, lekelenme, yara, iz gelişmesi dışında körlük gelişmesine de neden olabilmektedir. Bu nedenle son geliştirilmiş bu cihazlar ile alanında uzman tıp doktorları tarafından ve ruhsatlandırılmış kliniklerde uygulanmalıdır.Lazerler ve ışık sistemleri günümüzü aydınlatırken pek çok hastalık için de umut vaat etmektedir. Orta ve şiddetli akne tedavisinde, FDA onayı almış ağızdan tedavi alamayan, iz bırakma eğiliminde ve çıbanlaşmış sivilceli hastalar için güzel bir gelişme olan 1726 nm dalga bir lazer sistemi, sivilce tedavisinde mucizeler yaratıyor. Bir sonraki yazımda sizlere sivilce tedavisinde uygulanan lazer mucizelerini anlatacağım.PROF. DR. AYŞE AKMAN KARAKAŞ