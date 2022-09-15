Kovid-19 makaleleri tıp dergilerinde yer aldı

Dünyayı etkileyen Kovid-19'un pandemiye neden olan SARS-CoV-2'nin anlaşılabilmesi ve virüsle mücadele edilebilmesi için, ilk günden itibaren çok yönlü bir şekilde bilimsel araştırmalar yürüttüklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bilim insanlarımızın yürüttüğü bu çalışmalar, bir yandan Kovid-19 sürecini yönetmeye dönük projelere dönüşürken diğer yandan çalışmalarımızın sonuçlarını hazırladığımız bilimsel makalelerle, bütün insanlığın hizmetine sunmak üzere bilim dünyası ile paylaştık" dedi.

2021'de KKTC üniversitelerin yayımladığı makalelerin yüzde 51'ine tek başına YDÜ akademisyenlerinin imza attığını da hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Özellikle Kovid-19 sürecinde imza attığımız çalışmalar, gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlarda yol gösterici olmaları açısından büyük bir öneme sahip" diye konuştu.