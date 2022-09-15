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Giriş Tarihi: 15.9.2022 15:48

Kovid-19 makaleleri tıp dergilerinde yer aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kovid-19 makaleleri tıp dergilerinde yer aldı

Yıllık makale sayısı bin 600’ü aşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en üretken üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Kovid-19 sürecinde yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucunda kaleme alınan makale sayısı 375’i buldu. YDÜ bilim insanlarının imza attığı Kovid-19’la ilgili makaleler Lancet, Lancet Microbe, Nature ve Journal of Infection gibi alanının en saygın Tıp Dergilerinde yer aldı.

Dünyayı etkileyen Kovid-19'un pandemiye neden olan SARS-CoV-2'nin anlaşılabilmesi ve virüsle mücadele edilebilmesi için, ilk günden itibaren çok yönlü bir şekilde bilimsel araştırmalar yürüttüklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bilim insanlarımızın yürüttüğü bu çalışmalar, bir yandan Kovid-19 sürecini yönetmeye dönük projelere dönüşürken diğer yandan çalışmalarımızın sonuçlarını hazırladığımız bilimsel makalelerle, bütün insanlığın hizmetine sunmak üzere bilim dünyası ile paylaştık" dedi.

2021'de KKTC üniversitelerin yayımladığı makalelerin yüzde 51'ine tek başına YDÜ akademisyenlerinin imza attığını da hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Özellikle Kovid-19 sürecinde imza attığımız çalışmalar, gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlarda yol gösterici olmaları açısından büyük bir öneme sahip" diye konuştu.

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Kovid-19 makaleleri tıp dergilerinde yer aldı
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