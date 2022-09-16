Prostat kanseri haritası korkutuyor

Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Aslan, 15 Eylül 'Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü'nde 50 yaş üstü erkeklerin prostat muaynelerini mutlaka yaptırmalarını istedi. Prof. Dr. Aslan, "Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis hayat kurtarmaktadır. Türkiye Prostat Kanseri Haritası raporunda da belirtildiği üzere, prostat kanserinin erken teşhis edilebilmesi için hiçbir yakınmanız olmasa bile ailede öykü varsa 40 yaş, yoksa 50 yaş sonrası mutlaka üroloji uzmanına muayene olmak önem arz etmektedir" dedi. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen ise, "Türkiye çapında 19 büyük merkezden elde edilen 5 bin 40 hastaya ait verilerle oluşan raporda, prostat kanserli hastaların yarısının 60-69 yaş aralığında olduğu ve erken evre prostat kanserinin kendine özgü herhangi bir belirtisinin olmadığı belirtilmiştir" dedi.Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Ataus ise, "Prostat kanseri tanısı konulan hastaların yaklaşık yarısı sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma ve idrarda kan görülmesi gibi nedenlerle başvurmakta. Fakat diğer yarısı ise hiçbir belirti göstermeden prostat kontrolüne gelen hastalardan oluşmaktadır" dedi. Prostat kanseri tanısı alan hastaların dörtte birinde tanı öncesi parmakla prostat muayenesinin kanser bulgusu barındırdığını, hastaların yaklaşık üçte birinde ise kanda bakılan PSA testinin oldukça yüksek olduğunu belirten Dr. Ataus, "Ülkemizde, 50 yaşından sonra tüm erkeklerin yılda bir kez üroloji uzmanına kontrole gitmeleri gerekmektedir. Ailesinde prostat kanseri olan erkeklerin ise 40 yaşından sonra yılda bir kez kontrole giderek parmakla prostat muayenesi olmaları ve kandan PSA testi yaptırmaları gerekmektedir" dedi.