Son kalan yumurtasıyla 44 yaşında anne oldu

2010 yılında evlenerek hayatlarını birleştiren Bihter-Veli Sarı çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca doktora başvurdu ama hiçbir problem olmadığı söylendi. Arka arkaya 2 kez tüp bebek tedavisi olan çiftin çabaları olumsuz sonuçlandı. Umutla başladıkları tedavileri hüsranla sonuçlanınca yıkılan Sarı çifti kendilerini toparlamak için bir süre bekleme kararı aldı. Bu süreçte anne-baba olacaklarına dair tüm ümitleri tükendi ve evlat edinmenin yollarını aradılar. Evlat edinebilmek için başvuruda bulunan çifte yeterli şartların sağlanamaması sebebiyle ret cevabı verildi. Kendilerine son bir şans tanıyan çift, yaptıkları araştırmalar sonucu Prof. Dr. Cem Çelik'e ulaştı. Detaylı araştırma yapıldı, tüm risk faktörleri ele alındı ve kişiye özel planlanan tüp bebek tedavisi planlandı. Elde edilen embriyo tek ve son şanslarıydı. Yapılan transferin ardından hamilelik müjdesi alan çift 12 yıldır özlemle bekledikleri bebekleri "Hasan Sarp"a kavuştu. 44 yaşındaki anne Bihter Sarı; "Oğlumuz bizim mucizemiz, onu yıllarca bekledik. Anne olmak muhteşem bir duyguymuş, dilerim isteyen herkes bu mutluluğu yaşar" şeklinde konuştu.

UMUTLARI TÜKENDİĞİNDE EVLAT EDİNMENİN YOLLARINI ARADILAR

İstanbul'da yaşayan Bihter Sarı (44) -Veli Sarı (42) çiftinin en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. 12 yıllık evlilikleri boyunca iki kez tüp bebek tedavisi gördüler ama çabaları hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Arka arkaya olumsuz sonuçlanan tedavilerden sonra bekleme kararı alan çift bu süreçte anne-baba olma umutlarını tamamen kaybetti. Yıllardır içlerinde büyüttükleri çocuk hasretini evlat edinerek dindirmek istediler. Tüm prosedürleri araştırdılar, başvuruda bulundular ama şartların evlat edinebilmek için yeterli olmadığı cevabını aldılar. Son olarak bir kez daha tüp bebek tedavisi olma kararı alan çift Prof. Dr. Cem Çelik'in kapısını çaldı. İlerleyen yaşa bağlı olarak yumurta rezervinde büyük oranda azalma mevcuttu. Kişiye özel bir tedavi programı oluşturuldu. Transfer edilecek olan embriyo tek ve son şanslarıydı. Kısa süre içinde hamilelik müjdesini alan çift geçtiğimiz aylarda oğulları "Hasan Sarp" ı kucağına aldı. Gebeliğin 26. haftasında doğum yapan anne Bihter Sarı; "Bebeğimiz 530 gram olarak dünyaya geldi ama hayata tutunmayı başardı. 5,5 ay kuvözde kaldı. Her gün gidip onunla konuştum; seni yıllarca bekledik, bizi bırakma dedim. Her gün damla damla sütüm verildi. Zor günleri aştık şu anda çok şükür sağlıklı bir şekilde evimizdeyiz. Oğlumuz bizim mucizemiz. Yıllarca çok üzüldük ama şimdi çok mutluyuz. Anne olmak muhteşem bir duyguymuş, dilerim isteyen herkes bu mutluluğu yaşasın" diye ifade etti.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PROGRAMI OLUŞTURULDU

Sarı çiftinin 12 yıllık hayaline kavuşmasını sağlayan Prof. Dr. Cem Çelik kişiye özel uygulanan tedavinin detaylarını şu sözlerle dile getirdi; "Çiftimiz bize başvurduğunda Bihter Hanım'ın yaşına bağlı olarak AMH değeri 0.3'tü ve sınırlı sayıda yumurta rezervi ile karşı karşıyaydık. Dış merkezlerde olumsuz sonuçlanan denemeleri vardı. Öncelikle çiftimizi kapsamlı değerlendirmeye aldık. Detaylı muayenenin ardından gerekli testler yapıldı ve rahmin durumunu görmek adına rahim filmi çektirildi. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kişiye özel tedavi planlandı ve elde edilen embriyo donduruldu. Rahmi transfer aşamasına hazırlayabilmek için rahim dinlendirme yöntemi uygulandı. Doğru gün ve zamanlamayla transfer edilen embriyo ile çiftimize müjdeli haberi verdik. Adım adım ilerlediğimiz tedavinin sonunda ise çiftimiz oğulları "Hasan Sarp" ı kucağına aldı" dedi.

