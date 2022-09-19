Op. Dr. Ferhat İlen kimdir?

Op. Dr. Ferhat İlen Diyarbakır'da doğdu. İlk ve orta okulu burada bitirdi. Lise eğitimini Adana Fen Lisesi'nde, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul'da Kulak Burun Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamlayarak bu alanda uzman hekim oldu. Yurtdışında İngiltere ve İtalya'da eğitim aldı. Bu süreçte bir çok seçkin sağlık kuruluşunda hizmet veren İlen'in özellikle ilgilendiği konular Yüz estetiği, Burun estetiği, Nefes alma ve Horlama sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Dr.Fi Clinic isimli kendi kliniğini kuran hekim şu anda Nişantaşı'ndaki özel muayenehanesinde hizmet vermektedir. Öğrencilik yıllarından beri bilimsel araştırmalara meraklı biri olarak tanıtıyor kendini. Sürekli yeni cerrahi teknikler üzerine çalışmaktadır.

Op. Dr. İlen özellikle, 'Fi Concept Tekniği' adını verdiği yöntem ile burun estetiğinde kısa sürede ön plana çıktı. Estetik görünümün yanı sıra, 'iyi nefes alan,yüz ile uyumlu' sonuçların olması gerektiğine dikkat çekti.

Birçok tanınmış kişinin de tedavi için tercih ettiği İlen, kısa sürede medyada da adından söz ettirdi. Tıbbi çalışmalarına paralel olarak, birçok gazete ve televizyon kanalında yer aldı."



"Bu bir ilandır"