"Türk doktorlara güveniyorum" diyen hasta, şifayı Türkiye'de buldu!

35 yıldır İngiltere'de yaşayan Hasan Ergönül, yaklaşık 1 ay önce memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izne geldi. Evinde aniden rahatsızlanan Ergönül, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde damarlarının tıkanmak üzere olduğu belirlenen Ergönül, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından kapalı yöntemle yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.



'DOSTLARIM İNGİLTERE'DE AMELİYAT OLMAMI TAVSİYE ETTİ'

Operasyon geçirmesi gerektiği söyleyince çok araştırma yaptığını, özellikle yakınlarının kendisini İngiltere'ye götürmek istediğini belirten Hasan Ergönül, Türkiye'de ameliyat olmayı tercih ettiğini söyledi. Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuştuğunu görünce de Türkiye'de ameliyat olmakla doğru karar verdiğini anladığını kaydeden Ergönül, şöyle konuştu:



"Rahatsızlanınca Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdüler, oradan da buraya sevk ettiler. Tetkiklerin sonucunda ameliyat yapılması gerektiğini söylediler. Burada ameliyat oldum. Aslında çok iyi bir araştırma yaptım, İngiltere'deki yakınlarım, dostlarım İngiltere'de ameliyat olmamı tavsiye ettiler. Araştırmalarımın sonucu burada ameliyat olmaya karar verdim. İngiltere'de de ameliyat olurdum, hatta çevremdekiler 'İngiltere'ye götürelim' teklifi yaptı. Ben de 'Türkiye'de ameliyat olacağım' dedim. Burada ameliyat olmayı tercih ettim çünkü bizim hocalara daha çok güveniyorum. Burada da Mehmet hocamı araştırdım kendisi de bana güven verdi. Ameliyatımı yaptı ve çok şükür şu an çok iyiyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum."