Alzheimer’a karşı Akdeniz tipi beslenme

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde, Alzheimer hastalığının yıkıcı etkilerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla farkındalık çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Bilgiç, teşhis ve tedavi yöntemlerindeki güncel gelişmeleri paylaşarak, Alzheimer'dan korunmak için beslenme ve beyin sağlığı ilişkisine dikkat çekti. Prof. Dr. Bilgiç, "Halen dünyada 47 milyon bunama hastası var ve 2030'da 76 milyon ve 2050'de ise 135.5 milyon hasta olması bekleniyor. Çünkü her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor. Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyon aile bu hastalıkla mücadele ediyor" dedi. Prof. Dr. Bilgiç, Alzheimer'dan korunmak için beslenme ve beyin sağlığı ilişkisine dikkat çekti. Bu kapsamda yapılan bir çalışmayı örnek gösterdi.





İŞLENMİŞ GIDA YERİNE AKDENİZ TİPİ BESLENME

Prof. Dr. Bilgiç, işlenmiş gıdaların zihinsel sorunlara yol açtığını belirterek, Brezilya'da 8 bin 160 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarını şöyle açıkladı: "Bunama hastalığının önlenmesinde en etkili beslenme şekli Akdeniz tipi beslenme. Brezilya'da 8 bin 160 kişi ile yapılan bir çalışmada görüldü ki ultra işlenmiş gıdalar bunamalarda izlenen zihinsel sorunlara yol açıyor. Günlük olarak tüketilen gıdaların yüzde 20'sinden fazlasını salam, sosis, cips, hazır çorba ve gıdalar, meşrubat, pakette satılan dondurma ve şekerlemeler gibi ultra işlenmiş fabrika üretimi gıdalar oluşturuyorsa bellek sorunları ve diğer zihinsel gerilemelerin ortaya çıkma riski artıyor. Beyin sağlığı için bu gıdalardan uzak durulması gerekiyor."





ALZHEİMER'A YAPAY ZEKA İLE YÜZDE YÜZ DOĞRU TEŞHİS

Alzheimer hastalığının özellikle erken dönem teşhisinde zorluklar yaşandığını belirten Prof. Dr. Bilgiç, teşhis ve tedavideki son yenilikleri de paylaştı. Alzeimer'ın doğru teşhis edilmesinde son yıllarda yapay zekânın önemli bir etkisi olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Bilgiç "İngiltere'de yapılan bir çalışmada sadece standart beyin MR görüntülerinin yapay zekâ ile incelenmesi ile hastalara yüzde 98 oranında doğru tanı konuldu. Bu, şimdiye kadar ulaşılmış en yüksek tanı oranı. Bu yöntemle yanlış ve eksik tanının önüne geçilebilmek mümkün" dedi.





YENİ NESİL DİYABET İLAÇLARI UMUT VADEDİYOR

Prof. Dr. Bilgiç, geçtiğimiz yıl Alzheimer tedavisinde kullanımına onay verilen "Aducanumab" isimli ilaç ile ilgili tartışmaların devam ettiğini ve bu ilaç ile aynı mekanizmaya sahip yeni ilaçların da çok yakında kullanım onayı alacağını söyledi. Bunlar dışında enflamasyonu azaltan ve metabolizmayı düzelten ilaçların özellikle umut vadettiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Özellikle yeni nesil diyabet ilaçları hem metabolizmayı düzeltip hem de enflamasyonu azalttığından oldukça umut vadediyor. Ülkemizde de bu ilaçlar Alzheimer hastalarında deneniyor. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalarla ilgili önemli sonuçlar elde edebiliriz" dedi.