Diş Eti İltihabına Ne İyi Gelir? Antibiyotikle Geçmeyen Diş Eti İltihabı Nasıl Geçer, Belirtileri ve Evde Tedavisi Nedir?

Diş eti iltihabına ne iyi gelir sorusu, diş etinde iltihaplanma belirtileri görülen bireylerin yanıtını sıkça araştırdığı sorular arasında yer alır. Çoğu zaman diş eti iltihabının nedeni kişisel hijyenin zayıflaması olsa da diş eti iltihabının altında yatan farklı nedenler ve buna bağlı olarak farklı tedaviler de olabilmektedir. Diş eti iltihabına sahip olduğunu düşünen bireyler genellikle; diş eti iltihabına ne iyi gelir, diş eti iltihabı nasıl geçer gibi soruların doğru yanıtlarına ulaşmak isterler.

Diş Eti İltihabına Ne İyi Gelir?

Diş eti iltihaplanması; hijyen yetersizliği ya da bakteri, virüs, genetik gibi etkenlerden kaynaklanabilmektedir. Eğer diş eti iltihaplanmasının altında virüs ya da genetik gibi bir sebep yoksa, diş eti iltihaplanması hijyenin sağlanması ile birkaç günde kendiliğinden geçmektedir. Bunun için yapılabilecek uygulamalar şu şekildedir:

Günde 2 defa, 2 dakika olmak üzere yumuşak kıllı bir fırça ile dişlerinizi fırçalamak,

Doğru diş fırçalama teknikleri ile dişleri fırçalamak,

Günde bir defa diş ipi kullanmak,

Ağız bakım gargarası kullanmak,

Kaliteli diş fırçaları ve diş macunları kullanmak,

Bunlara ek olarak diş eti iltihabı için evde uygulanabilecek yöntemler bulunur. Bu yöntemler şu şekildedir:

Zerdeçal: Antibakteriyel etkileri ile diş etinde meydana gelen bakteri ve virüs sebepli iltihaplara iyi geldiği görülmüştür.

Kullanımı: 1 çay kaşığı zerdeçal ile yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı hardal yağını macun kıvamına getirin. Günde 2 defa iltihaplı bölgeye uygulayın.

Papatya: İçeriğinde bulunan antiseptik sayesinde iltihap giderici özelliği bulunur.

Kullanımı: 2 tatlı kaşığı papatyayı 500 ml sıcak suya atıp 10 dk demlenmesini bekleyin. Sonrasında bu suyu gargara olarak günde 2 defa kullanın.

Aloe Vera: Diş eti iltihabının neden olduğu ağrının dindirilmesinde kullanılır.

Kullanımı: Aloe vera bitkisinin özünü bir pamuk aracılığı ile iltihaplı bölgeye nazik bir şekilde uygulayın. 2 dakika sonra suyla gargara yapın. Bunu günde 2 defa uygulayın.

Biberiye: İçeriğindeki antiseptik özellikler sayesinde hem ağız kokusu ile savaşır hem de iltihaplara iyi gelir.

Kullanımı: 100 gram biberiyeyi yarım litre kaynamış suya katarak demlenmesini sağlayın. Ardından karışımı süzün ve bir gargara olarak kullanın. 1 hafta boyunca günde 2 defa uygulayabilirsiniz.

Soğan: Doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın içerisinde antiseptik, antienflamatuar ajanlar bulunmaktadır. Bu ajanlar sayesinde soğan diş eti iltihaplarına iyi gelmektedir.

Kullanımı: Çiğ soğanı rendeleyin ve bir pamuk yardımı ile rendelenmiş soğanı iltihaplı bölge üzerine sürün.

Diş Eti İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Diş eti iltihabı eğer başlangıç düzeyinde ise pek çok kişi tarafından fark edilmeyebilir. Bu nedenle herhangi bir belirti vermese de diş etlerinde iltihaplanma olabilir. İltihabın boyutu arttıkça diş eti iltihabı kendini daha çok gösterir. En yaygın görülen diş eti iltihabı belirtileri şunlardır: