Diş Macunu Sivilcelere İyi Gelir Mi? Yüzdeki Sivilceye Diş Macunu Sürülür Mü, Geçirir Mi?

Diş macunu sivilcelere iyi gelir mi ile ilgili araştırma yapan pek çok insan vardır. Sivilce çıkmasına neden olan bazı faktörler vardır. Bunlar arasında, hormonal bozukluklar, bazı ilaçların yan etkileri, cildin yağlanmasına neden olabilecek besinler tüketmek, sivilcelerle oynamak ve sıkmak, cildin temizliğine özen göstermemek ve sigara kullanmak bulunur. Nedeni her ne olursa olsun insanlar, diş macunu sivilceye iyi gelir mi diye sorar. İşte diş macununun sivilcelere etkisi ile ilgili detaylar…

Diş Macunu Sivilcelere İyi Gelir Mi?

Sivilce ve akne problemi olan insanlar, diş macununun bu soruna karşı etkili olduğunu düşünür. Fakat, bu son derece yanlış bir bilgidir. Diş macununun içindeki karbonat, ciltteki yağı azaltır. Bu, ilk başta iyileştirdiğini düşündürse bile, aslında daha çok kötüleşmesine neden olabilir. Çünkü, hem aşırı yağlı, hem de çok kuru ciltler sivilce oluşumuna yatkındır. Diş macunu cildi kurutarak akne ve sivilcelerin fenalaşmasına neden olabilir. Aynı zamanda, tahriş ederek egzama ve sedef gibi hastalıklara zemin hazırlar. Sağlıklı bir cilt, ne çok yağlı, ne de çok kuru olmalıdır. Dengeyi sağlamak için cilde uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanılmalı, bol su içilmeli ve sağlıklı beslenilmelidir.

Sivilce Neden Olur?

Sivilcenin nedenleri çok farklı olabilir. Sebepleri farklı olsa da, doğru beslenme şekli durumun düzelmesi açısından önemlidir. Özellikle süt ürünleri, yağlı, kızarmış ve şekerli yiyecekler sivilceyi daha da kötüleştirebilir. Beslenmenin akne üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalar çoğusu için tartışmalı olsa bile, genel olarak etkisi olduğu kabul edilir. Sivilceye neden olan bir diğer etken ise sigaradır. Sigara içmek, ciltte oksidatif strese neden olur ve sebum bileşimini değiştirerek akne oluşumunu destekler.

Antidepresanlar, antiepileptikler ve steroidler gibi bazı ilaçların akneyi teşvik ettiği bilinir. Gereğinden fazla ve uzun süre antibiyotik alımı da bağırsak florasına zarar verebilir ve cilt sağlığı üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Anabolik steroidlerin aşırı kullanımı akne gelişimini teşvik edebilir. Vücut geliştirici ilaçların yoğun ve dikkatsiz kullanılması sivilceye neden olur. Cildi temiz tutmamak, cilt tipine uygun olmayan kozmetik ürünleri kullanmak ve bazı hastalıklar ile hormonal bozukluklar sivilceyi tetikler. Bunun için öncelikle bir uzmana gitmek ve nedenini anlamak doğru yolu izlemek açısından önemlidir.