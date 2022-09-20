Diş Taşı Temizliği Fiyatı-Diş Temizleme Fiyatları Ne Kadar, Kaç Seans Sürer?

Bembeyaz ve sağlıklı bir gülüşe sahip olmayı kim istemez ki? Ancak böyle güzel ve sağlıklı bir gülüş herkeste mümkün olmamaktadır. Bazı bireylerde diş taşı oluşumu hem görüntü açısından kişiyi rahatsız etmekte, hem de ilerlemesi durumundadır diş çürüğü ve kayıplarına sebep olmaktadır. Bu durumdan kaçınmak için diş taşı temizliği kurtarıcı bir yöntemdir. Peki, diş taşı temizliği fiyatları (ortalama fiyat) ne kadar? İşte detaylı yanıtlar...

2022 Diş Taşı Temizliği Fiyatları

Diş taşı, yediğimiz içtiğimiz gıdalarda bulunan bazı bakterilerin diş minesinde bulunan çatlaklara yerleşerek oluşturduğu plak tabakasına denir. Bu plaklar görüntü olarak kişiyi rahatsız ederken aynı zamanda ağız kokusundan, diş eti hastalıkları ve diş kaybına kadar pek çok olumsuz duruma neden olabilirler. Bahsi geçen rahatsızlıkların önüne geçmek ve ağız sağlığını korumak için, düzenli olarak diş taşı temizliği yaptırmak oldukça faydalı bir eylemdir.

Devlet ağız ve diş sağlığı hastanelerinde diş taşı temizliği yaptırmak sağlık güvencesi kalmasında ücretsiz bir işlemdir, ancak diş taşı temizliğini özel ağız ve diş sağlığı kliniklerinde yaptırmak isteyen bireyler için 2022 yılı diş taşı temizliği ortalama fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz;

Tek çene diş taşı temizliği 130-200 Türk Lirası arasında

Çift çene diş taşı temizliği 250-400 Türk Lirası arasında

Diş Taşı Temizliği Kaç Seans Sürer?

Diş taşı temizliği ortalama olarak 30-45 dakika arasında bir sürede biten bir işlemdir, ancak yoğun tartar yani plak varlığında hekim 2 seans diş taşı temizliği işlemi yapabilir.