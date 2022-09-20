Diş Teli Kaç Yaşında Takılır? Yetişkinlikte Diş Teli Kaç Yaşına Kadar Takılabilir, Yaş Sınırı Var Mı?

Dişlerinde yapısal bozukluk ya da çarpıklık olan bireyler ortodonti tedavisine başvurarak, diş teli ile düzgün bir diş görünüşüne kavuşmaktadır. Diş teli tedavisi diş ve kemik gelişimiyle bağlantılı olduğu için hastalar 'diş teli kaç yaşında takılır?' sorusunu gündeme getirmektedir. Diş teliyle ilgili merak edilen diğer bir soru ise 'diş teli kaç yıl kalır?' sorusudur. Detaylı yanıtlar sizler için içeriğimizde ele aldık. İşte ayrıntılar...

Diş Teli Kaç Yaşında Takılır, Yaş Sınırı Var Mı?

Diş teli tedavisi her yaşta uygulanabilir, burada önemli olan kısas hastanın dişlerinin ve diş etlerinin diş teli tedavisi için uygun yapıda, aynı zamanda sağlıklı olmasıdır. Dişlerdeki çarpıklığa neden olan etkene göre diş teli tedavisi yaşı 5-6 yaşa kadar inebilir.

Diş teli tedavisi için bir yaş sınırı bulunmamaktadır, örneğin alt üst çene bozukluğundan ziyade sadece dişlerde eğrilik varsa ortodonti tedavisi her yaşta hastaya uygulanabilir. Ancak ciddi alt üst çene kemiği uyumsuzlukları ve anormalliklerinde gelişim çağında diş teli ve ortodonti tedavisi kalıcı bir iyileşme sağlayabilir. Gelişim çağından kastedilen kesin bir yaş yoktur, çünkü bu her gençte değişiklik olabilir. Bu nedenle ortodontik işlem ve diş teli tedavisi görmek isteyen bireyler, gerekli bilgileri mutlaka ortodontist diş hekimine muayene olduktan sonra almalıdır.