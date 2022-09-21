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Giriş Tarihi: 21.9.2022 11:51

Demanslı hasta sayısı 2021’de 50 milyonu aştı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Demanslı hasta sayısı 2021’de 50 milyonu aştı

Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, Alzheimer hastalığının demans (bunama) sendromuna neden olan hastalıkların yaklaşık 2/3’ünü oluşturduğunu ve özellikle 65 yaş üstü kişilerde gözlendiğini belirtti. Evlice, günümüzde demansın özellikle yaşlanan toplumlarda büyük bir sağlık problemi olmaya başladığını dile getiren Evlice, dünyadaki demanslı hasta sayısının 2021 yılı itibarı ile 50 milyonu aştığını,  bu sayının 2030 yılında yaklaşık 75 milyon olmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'de ise yaklaşık 800 bin demans hastası olduğunun tahmin edildiğini ve 2030 yılında bu sayının 1,2 milyona ulaşacağını ifade eden Evlice, "Her demans hastasının üç aile bireyini etkilediği düşünülecek olursa yakın zamanda Türkiye'de yaklaşık 4,8 milyon kişi bu hastalıktan etkileneceği ön görülmektedir. Bu da büyük bir şehir nüfusu anlamına gelmektedir. Sayısı hızla artan bu kronik hastalıkla mücadele için bu konuda uzmanlaşmış personele ve bakım evlerine ihtiyaç vardır. Hasta yakınlarının özellikle orta evreden sonra bu hastalığı ev ortamında yönetmeleri oldukça zordur" dedi.

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Demanslı hasta sayısı 2021’de 50 milyonu aştı
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