Demanslı hasta sayısı 2021’de 50 milyonu aştı

Türkiye'de ise yaklaşık 800 bin demans hastası olduğunun tahmin edildiğini ve 2030 yılında bu sayının 1,2 milyona ulaşacağını ifade eden Evlice, "Her demans hastasının üç aile bireyini etkilediği düşünülecek olursa yakın zamanda Türkiye'de yaklaşık 4,8 milyon kişi bu hastalıktan etkileneceği ön görülmektedir. Bu da büyük bir şehir nüfusu anlamına gelmektedir. Sayısı hızla artan bu kronik hastalıkla mücadele için bu konuda uzmanlaşmış personele ve bakım evlerine ihtiyaç vardır. Hasta yakınlarının özellikle orta evreden sonra bu hastalığı ev ortamında yönetmeleri oldukça zordur" dedi.