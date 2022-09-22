Diş Teli Fiyatları – Şeffaf, 18 Yaş Altı, Yetişkin, Alt Ve Üst Diş Teli Fiyatları Ne Kadar? s1

Dişlerde eğrilik, sıralama bozukluğu, çarpıklık gibi durumlar hem estetik yönden kişiyi rahatsız ederken hem de ağız sağlığını, diksiyonu hatta sindirimi bile olumsuz etkilemektedir. Diş teli, bahsi geçen diş anomalilerini ortadan tamamen ya da büyük bir kısmını tedavi eden bir ortodontik işlemdir. Diş teli tedavisi görmek isteyenler 'Şeffaf diş teli fiyatları ne kadar? Sadece üst diş teli fiyatları ne kadar?' gibi soruları gündeme getirmektedir. Şimdi diş teli fiyatları hakkındaki ayrıntılara hep birlikte göz atalım...

18 Yaş Altı Ve Yetişkin Diş Teli Fiyatları

18 yaş altı hastalar devlet ağız ve diş sağlığı hastanelerinde ücretsiz diş teli tedavisi olabilir ancak bu durum sadece metal diş teli için geçerlidir. Hasta eğer şeffaf diş teli yaptırmak istiyorsa ve 18 yaşından küçükse şeffaf diş teli fiyatları devlet ağız ve diş sağlığı hastanelerinde ortalama 750-2000 TL arasında değişmektedir.

Yetişkin hastalar için diş teli tedavisi hem özel hem de devlet ağız ve diş sağlığı kliniklerinde ücrete tabidir. Diş teli tedavi ücretine etkisi olan faktörlerden birisi de dişlerdeki bozukluk oranı ve iyileşme sürecidir. 2002 yılı tek çene diş teli ortalama 4000 ila 8000 TL arasında, çift çene diş teli fiyatları ise 9500-16.000 TL arasındadır. Kullanılan malzemeye göre bu ortalama ücretler değişiklik göstermektedir, örneğin şeffaf diş telleri metal diş tellerine göre daha yüksek bir fiyata sahiptir.