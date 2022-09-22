Soğuk plazma ile inatçı akne izlerine son

Akneler ve onlardan geriye kalan iz ve çukurlar, birçok insanın başa çıkamadığı bir sorun. Sivilce sorunu yaşayan herkes bu izlerin ve çukur görünümlü skarların yani yara izlerinin ne kadar can sıkıcı olduğunu bilir. Akne ve akneden geriye kalan kırmızı lekeler söz konusu olduğunda, retinol ve asitler gibi bazı dermokozmetik ürünlerden fayda görmek mümkün. Ancak, söz konusu hasar görmüş cilt dokusu ve çukurlaşmış yara izleri yani skarlar olduğunda, bölgeyi onarmak daha zor ve uzun bir mücadele anlamına geliyor. Neyse ki, günümüzde gelişen teknolojiler ile artık hiçbir şey imkansız değil. Soğuk plazma teknolojisi, ciltte yarattığı kontrollü hasar ve kolajen üretimini tetiklemesi ile akne izleri ve skarlarda yüz güldüren sonuçlar vaat ediyor.Danışanlarımızın cilt altı dokularına elektrik akımının havayla temas etmesi sonucu oluşan plazma enerjisini kullanarak dokuyu onarmayı hedefliyoruz. Bu sayede, çevre dokular hiçbir şekilde hasar görmeden cildi yenilemek, onarmak ve gençleştirmek mümkün hale geliyor. Soğuk plazma teknolojisi, hem cilt yenileme hem de cilt gençleştirme ve anti-aging0 uygulamalar için yeni, etkili,00 hızlı dönüş alınabilen bir uygulama alanı sağlıyor. En önemli avantajlarından biri de hedeflenen dokunun çevresindeki dokulara zarar vermemesi. Bu sayede, cildin alt katmanlarına kontrollü bir şekilde hasar vererek cildin yenilenme sürecini hızlandırıyor. Böylece ciltte kolajen ve elastin üretimi tetikleniyor. Cildin ihtiyacına göre tekrarlanan seanslar sona erdiğinde, cilt artık daha pürüzsüz, sağlıklı ve genç görünür hale geliyor.Soğuk plazma uygulaması, ince çizgi ve kırışıklıkları açma, ciltte lifting etkisi yaratma, gözaltı morluklarını azaltma gibi çok yönlü bir teknoloji sağlaması yönüyle tercih ediliyor. Doku yenilemedeki başarısı, onu inatçı ve çukurlaşmış akne izlerinin tedavisi için etkili bir seçenek haline getiriyor. Bu teknoloji, cildin alt katmanlarına plazma enerjisini iletme prensibi ile çalışıyor. Bu enerji, iltihaplanma karşıtı olduğundan, cilt altında çıkmayı bekleyen veya yüzeyde var olan sivilcelerin giderilmesinde de etkili oluyor. Bunu akneye neden olan ciltteki bakterileri yok ederek yapıyor.Çoklu kullanım alanına sahip olan soğuk plazma teknolojisi, plazma enerjisini cilt altına gönderdiğinde birçok sorunu çözmeye de yardımcı olabiliyor. Kolajen üretiminin azalmasına bağlı cilt yaşlanması sorunlardan biri.Soğuk plazma teknolojisinden bugüne kadar pek çok cilt probleminde yararlanıldı. Özellikle kış mevsimine girerken en popüler uygulamalardan biri olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Çünkü işlemden sonra ciltte iltihaplanma azalıyor, cilt yenileniyor, kolajen üretimi tetikleniyor, lifting etkisi sağlanabiliyor, ciltteki renk eşitsizlikleri azalıyor ve çukurların dolması sağlanarak cilt yüzeyi yeniden pürüzsüz bir görünüme kavuşuyor. Tüm bunlar soğuk plazmanın aslında ne kadar çok yönlü bir iyileştirme sağladığını gösteriyor.CILTTE çukur benzeri izlere neden olan skarlar, geçmişte akne problemi yaşamış pek çok danışanımızın ortak sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Soğuk plazma ile cilt altındaki hedeflenen dokuya kontrollü hasar verdiğimizde, cilt o bölgeyi yenilemek için her zamankinden daha hızlı ve daha güçlü şekilde çalışıyor. Bu da çukurların önemli ölçüde dolmasına yardımcı oluyor ve cildin pürüzsüz bir görünüme ulaşabilmesini mümkün kılıyor.SOĞUK plazma ve diğer cilt yenileyici uygulamalar söz konusu olduğunda, aslında yaz aylarında uygulamaya ara vermeyi tercih ediyoruz. Çünkü cilt yüzeyi bu süreçte güneşe karşı daha hassas bir hale gelmiş oluyor. Güneş koruyucu kullanmak bir seçenek olsa da güneş ışınlarının bu kadar yoğun olmadığı kış aylarını beklemek, potansiyel lekeleri önlemek açısından daha doğru oluyor.SON olarak, skarlar söz konusu olduğunda cilt onarımının sabır, özen ve zaman gerektirdiğini unutmayın. Elbette güneşten korunmak da mevsim ne olursa olsun çok önemli. Karlı havalarda bile evden çıkmadan en az 15 dakika önce güneş kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin. Bu sizi olası bir lekelenme riskine karşı koruyacaktır