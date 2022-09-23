Damardan beslenme destekli saç ekimi

Tıp teknolojisi saç kaybına konforlu, güvenilir, sağlıklı ve kalıcı çözümler geliştirmeyi on yıllar önce saç ekimi ile başardı. Günümüzde insanlar saç ekimiyle gür, dolgun ve sağlıklı saçlara kavuşuyor. Hem de hayatının yalnızca bir gününü ya da birkaç saatini ayırarak. Kadın-erkek saç kaybı yaşayan hemen herkesin başvurabileceği kalıcı bir çözüm olan saç ekimi, kişinin ihtiyacına göre mücevher ustası titizliğiyle yapılan safir FUE saç ekimi, DHI robotik saç ekimi, tıraşsız saç ekimi, sedasyonlu saç ekimi gibi konforlu ve sağlıklı pek çok yöntemle gerçekleştirilebiliyor.Saç kaybı yaşayan kişilerin saç ekimi yaptırırken temelde 3 beklentisi oluyor. Hızlı iyileşme, ekilen saçın sık çıkması ve doğal görünmesi. İşte bu noktada devreye saç tedavileri giriyor. Saç lazeri, PRP, growth factor (büyüme faktörü), ACell ve mezoterapi gibi tedaviler ekilen saçların daha hızlı uzamasını, daha güçlü olmasını ve ekim alanına daha iyi tutunmasını sağlıyor. Ayrıca iyileşme sürecini hızlandırarak saç ekimi yaptıran kişinin konforunu artırıyor. Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış saç tedavilerine şimdi yepyeni ve oldukça güçlü bir tedavi daha eklendi: IV Nutritions (intravenöz) yani damardan beslenme destekli saç tedavisi.Saç köklerinin güçlenmesinde ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasında vitamin ve minerallerin önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. İşte IV Nutritions destekli saç tedavisi, vitamin ve minerallerin gücünden tümüyle yararlanabilmek adına geliştirilmiş bir yöntem. Saç sağlığı için hayati öneme sahip biyotin, niasin (B3 vitamini), folik asit, çinko, C ve B gibi vitaminleri içeren IV Nutritions serum, damar yoluyla vücuda direkt olarak veriliyor. Böylelikle yeni ekilen saçlar vitamin serumuyla destekleniyor. Yerine güçlü bir biçimde tutunması, gür, güçlü ve hızlı bir şekilde uzaması sağlanıyor.GÜCÜNÜ vücudumuzda olması gereken vitaminlerden alan IV Nutritions destekli saç tedavisi sayesinde saç ekiminden sonraki süreçte oluşması çok normal olan ödem önemli ölçüde azalıyor. Yara iyileşmesi hızlanıyor. Gerek donör gerekse ekimin yapıldığı alandaki cilt hızlı bir şekilde toparlanıyor. Kabuklanma, sivilcelenme, kızarma ve kaşınma gibi kişinin yaşam kalitesini bozacak etkiler neredeyse yok denecek kadar azalıyor. Böylelikle saç ekimi yaptıran kişi iyileşme dönemini oldukça konforlu bir biçimde geçiriyor. IV Nutritions vitamin serumu tüm metabolizmayı harekete geçirerek ekilen köklerin yanı sıra kaş, sakal ve tırnakların da beslenip güçlenmesini sağlıyor.IV Nutritions destekli saç ekiminde vitamin bazlı serum, ekimin yapıldığı gün operasyon sürecine dahil ediliyor. Saç ekimi operasyonu sırasında normalde kişiye sadece damardan antibiyotik, ödem giderici ve ağrı kesici özelliği olan serumlar veriliyor. IV Nutritions destekli saç ekiminde ise bu serumlara vitamin bazlı serum da ekleniyor. Saç ekimi yaptıran kişinin saç ve cilt yapısına göre içeriği değişen, "vitamin kokteyli" olarak da adlandırabileceğimiz bu serum, vitaminlerin, saçı besleyen kılcal damarlara yoğun bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Kılcal damarlardan ihtiyaç duyduğu vitaminleri alan yeni ekilmiş saç kökleri böylelikle güçlü bir biçimde ekim alanına tutunuyor. Mevcut saçlar parlak ve canlı bir görünüm kazanırken yeni ekilen saçlar da hızlı ve güçlü bir biçimde uzuyor.KİŞİNİN saç yapısına ve ihtiyacına göre belirlenebilen IV Nutritions serumdaki biyotin saçı güçlendiriyor. Çinko, ekimin yapıldığı bölgedeki cildin hızla iyileşmesini sağlıyor. N-asetilsistein cilt altı bağ dokularını iyileştirirken B5 vitamini saç tellerini güçlendiriyor.IV Nutritions destekli saç tedavisi kişiye ilk olarak saç ekimi sırasında, tamamlayıcı tedavi olarak uygulanıyor. Saçın ihtiyacına göre haftada bir olmak üzere 5 haftalık bir kür şeklinde gerçekleştirilerek hem saç ekiminden hem de besleyici tedaviden en yüksek verimin alınması sağlanıyor.