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Giriş Tarihi: 23.9.2022 15:43

Genetiğin şifreleri, 400 farklı testle çözülüyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Genetiğin şifreleri, 400 farklı testle çözülüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yeni nesil teknolojilerle donatılmış tıbbi genetik tanı laboratuvarında, 400’e yakın farklı genetik test ile hastalara hizmet sunuluyor. Genişletilmiş test yelpazesi sayesinde yaygın ve nadir görülen birçok genetik hastalığın varlığı ortaya konulabiliyor. Ayrıca tekrarlayan düşük ve sağlıksız bebek doğumlarının altında yatan genetik faktörler belirlenebiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarında genetik testlerde kullanılan yeni nesil yöntemler 48 saat içinde sonuç alınmasına olanak sağlıyor.

Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, genetik testlerin önemini ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin genişleyen genetik test yelpazesini anlattı. Doç. Dr. Ergören, "Özellikle tanısı zor ya da kliniği karmaşık genetik hastalıklar için tüm ekzom/tüm genom dizi analizlerini 650 binden fazla hastanın verilerinin bulunduğu 31 milyonluk varyant havuzunda gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda kendi laboratuvarımızda, kalıtsal veya sonradan oluşan kanserlerin tanı ve tedavi planlamasına yönelik, uluslararası IVD onaylı veri tabanlarını kullanarak analizler yapabiliyoruz" dedi.

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Genetiğin şifreleri, 400 farklı testle çözülüyor
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