Genetiğin şifreleri, 400 farklı testle çözülüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarında genetik testlerde kullanılan yeni nesil yöntemler 48 saat içinde sonuç alınmasına olanak sağlıyor.

Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, genetik testlerin önemini ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin genişleyen genetik test yelpazesini anlattı. Doç. Dr. Ergören, "Özellikle tanısı zor ya da kliniği karmaşık genetik hastalıklar için tüm ekzom/tüm genom dizi analizlerini 650 binden fazla hastanın verilerinin bulunduğu 31 milyonluk varyant havuzunda gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda kendi laboratuvarımızda, kalıtsal veya sonradan oluşan kanserlerin tanı ve tedavi planlamasına yönelik, uluslararası IVD onaylı veri tabanlarını kullanarak analizler yapabiliyoruz" dedi.