Zeki Müren, binlerce öğrenciye ışık oluyor

TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), Zeki Müren'in aramızdan ayrılışının 26'ncı yıldönümünde alkışlarla yad ediliyor. TEV, en önemli bağışçılarından olan Zeki Müren'in "Alkışlarla yaşıyorum" sözünden ilham alan projeyi, "Zeki Müren'i anmak için başlayan alkışlar sürsün, bursla okuyan öğrencilerin mezuniyet alkışlarına dönüşsün" mesajıyla başlattı. TEV, Zeki Müren'i alkışlarla ölümsüz kılarak onun aziz hatırasını bağış ve desteklerle yaşatacak. Sanatçının vefatının ardından oluşturulan TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan ise bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin burs sağlandı. Bu fondan 2022-2023 eğitim öğretim yılında yaklaşık 202 öğrenciye 9 ay boyunca ayda 1 milyon 325 TL burs desteği sağlanacak. TEV ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, sanatçının mirasının yasal varisleri olarak 2002 yılında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ni yaptırdı. Bugüne kadar bin 282 öğrencinin mezun olduğu okulda halihazırda 301 öğrenci öğrenim görüyor.