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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Hamilelerde sonbahar hüznüne karşı 5 tavsiye

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Hamilelerde sonbahar hüznüne karşı 5 tavsiye
Hamilelik döneminde yaşanan duygusal değişimler güz mevsimiyle birlikte daha da fazlalaşabiliyor. SABAH'a konuşan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 'sonbahar hüznü'ne karşı hamilelere tavsiyelerde bulundu.
B vitamini yönünden zengin beslenin. (tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri.)
Bol bol balık tüketin. Depresyonla mücadelede omega-3 çok önemli.
Yakınlarınızdan manevi destek alın. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin.
Gerginliğin arttığını hissettiğiniz anda kendinize zaman ayırın.
Nefes alıp verme, hamilelik yogası gibi rahatlama egzersizleri yapın.
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Hamilelerde sonbahar hüznüne karşı 5 tavsiye
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