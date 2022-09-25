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Giriş Tarihi: 25.9.2022 18:47

Kefir İshale İyi Gelir Mi? Probiyotik Kefir İshali Geçirir Mi, Ne Kadar İçilir? s1

Kefir İshale İyi Gelir Mi? Probiyotik Kefir İshali Geçirir Mi, Ne Kadar İçilir? s1

Sıvı ve mineral kaybına neden olan diyare için birçok insan kefir ishale iyi gelir mi diye sorar. Probiyotiklerin bağırsak florası için faydalı olduğu herkes tarafından bilinir. Bu yüzden, diyare problemi yaşayanlar ishalken kefir içilir mi sorusuna yanıt bulmak ister. Beslenme şekli, sindirim sisteminin nasıl işleyeceğini belirler. Bundan dolayı, kefir ishali geçirir mi sorusunun cevabı önemlidir. Kefir ve ishal ile ilgili ayrıntılar yazımızda…

İshalken kefir içilir mi diye soranlar, genellikle diyare problemi olan kişilerdir. Yağlı yiyecekler, süt ve bazı süt ürünleri, yıkanmamış çiğ sebzeler ve meyveler, çikolata, acı biber, zeytinyağlı yemekler, kızartma türleri ve bazı ilaçların yan etkileri ishalin nedenleri arasında yer alır. Bir süt ürünü olan kefir ishale iyi gelir mi diye merak edilebilir. Süt türevi besinlerden olan kefir ishali geçirir mi diye sıkça araştırılır. İşte kefirin ishale etkisi ile ilgili detaylar…

Kefir İshale İyi Gelir Mi?

Probiyotikler bakteri veya mayalardır. Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus bunlardan bazılarıdır. İnsan bedeninde doğal olarak bulunan yararlı bakterilerdir. Bu canlı mikroorganizmalar, farklı işlevlere sahiptir ve sindirim ile bağışıklık sistemini korumakta önemli rol oynarlar. Probiyotikler gıda takviyeleri şeklinde alınabilir. En bilinenleri, yoğurdun içinde bulunan bira mayaları veya laktik asit bakterileridir. Bu bakteriler, kefirin içinde de bulunur. Bundan dolayı, ishale karşı en etkili gıdalardan biridir.

Probiyotiklerin Faydaları Nelerdir?

Bağırsak florasında birçok iyi ve kötü bakteri bulunur. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için bu ikisi arasındaki dengenin sağlanmış olması gerekir. Kötü bakteriler fazla olduğunda, çeşitli sindirim sorunları ortaya çıkar. Sık tekrarlayan enfeksiyonlar, zayıf sindirim, alerjiler vb. gibi problemler baş gösterir. Probiyotik tüketmek bu uyumu yeniden sağlamak için iyi bir destek niteliği taşır. Probiyotiklerin faydaları arasında şunlar yer alır:

  • Sindirimi teşvik ederler
  • Bağırsak geçişini düzenlerler ve ishal sıklığını azaltırlar
  • İrritabl bağırsak sendromunu iyileştirirler
  • Bağışıklığı iyileştirir, enfeksiyonlardan kurtulmaya yardımcı olurlar
  • B ve K vitaminlerinin sentezini teşvik ederler
  • Vajinal mikozların nüksetmesini önlerler
  • Peptik ülserlerden sorumlu bir bakteri olan Helicobacter pylori enfeksiyonuna karşı savaşırlar.
  • Antibiyotik tedavisine paralel olarak tüketilmeleri, ishal gibi tedavinin yan etkileriyle mücadeleye yardımcı olur
  • Anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluklar gibi bazı nöropsikiyatrik hastalıklarda rol oynarlar.

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Kefir İshale İyi Gelir Mi? Probiyotik Kefir İshali Geçirir Mi, Ne Kadar İçilir? s1
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