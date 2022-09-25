Lifli Gıdalar Nelerdir? Kabızlık İçin En Yüksek Lifli Yiyecekler ve Sebzeler Hangileri, Faydaları Neler?

Lifli gıdalar, kabızlık sorununun çözülmesinde çok etkilidir. Kabızlık için lifli gıdalar hangileri sorusuna cevap bularak bu sorundan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Yüksek lifli sebzeler nelerdir araştırması ile pratik bir şekilde, lifli yiyecekler konusunda yeterli bilgi sahibi olabilirsiniz. Lifli yiyeceklerin hangileri olduğu, ne şekilde tüketilmesi gerektiği gibi merak ettiğiniz soruların tamamının cevabı yazımızın devamında.

Lifli Gıda Nedir?

Lifli gıdalar, kabızlığın önlenmesinde son derece etkili olduğu gibi kontrollü kilo verme sürecinde de tüketilmesi gereken bir besin türüdür. Bu nedenle diyetisyenler tarafından yazılan diyet programlarında bol bol lifli gıdalara yer verilir. Bazı hastalıkların oluşma riskini de azaltan lifli gıdalar, özellikle kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine karşı da koruyucudur.

Dengeli ve düzenli beslenme, hayatın olmazsa olmaz kurallarından biridir. Lifli gıdalar da dengeli beslenme programında mutlaka yer alması gereken besinler arasındadır. Beslenme programında gerekli miktarda lifli gıdaların yer alması için günlük tüketilmesi gereken lif miktarının bilinmesine ihtiyaç vardır.

Lifli Gıdaların Faydaları Neler?

Lifli gıdalar, vücutta olumlu etkiye sahip olan gıda türlerindendir. Genel anlamda lifli gıdaların faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununun ortadan kalkmasını sağlar.

Kabızlığın yanı sıra ishal sorununun yok edilmesinde de etkilidir.

Kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin düşürülmesini sağlar.

Kalp sağlığının korunmasına etkilidir.

Kan şekerinin kontrol altına alınmasını sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olduğundan, kişinin ideal kiloya ulaşma sürecini kısaltır.

Lifli gıdalarla ilgili yukarıdaki etkilerin yanı sıra yapılan birçok bilimsel araştırma vardır. Düzenli olarak tüketilen bu gıdalar ile birçok hastalığın önüne geçmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkündür.

En Yüksek Lifli Yiyecekler ve Sebzeler Hangileri?

Lifli yiyeceklerin hayatınızda aktif olarak yer almasını istiyorsanız bu besinlerin hangileri olduğunu da bilmeniz gerekir. Her yaş döneminde vücudun ihtiyaç duyduğu lif miktarı farklıdır. 50 yaşın altında olan kadınlarda lif miktarı 25 g, erkeklerde ise 38 g'dır. 50 yaşın üzerinde olan kadınlarda ise bu miktar 21 g, erkeklerde 30 g'dır. Lif oranı yüksek gıdalar ise aşağıdadır.