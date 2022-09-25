Parol Diş Ağrısına İyi Gelir Mi? Zonklayan Diş Ağrısı İçin Parol İçilir Mi?

Parol, ilaç piyasasında en bilinen ağrı kesici türlerinden birisidir. Türlü ağrıya bilhassa diş, baş ağrısına maruz kalan bireyler, Parol diş ağrısına iyi gelir mi? Parasetamol diş ağrısını geçirir mi? Bu soruların yanıtlarına hep birlikte göz gezdirelim. İşte ayrıntılı bilgiler...

Parol Diş Ağrısını Geçirir Mi?

Parol, parasetamol etken maddeli orta ve hafif şiddetteki ağrılar için kullanılan bir ilaçtır. Soğuk algınlığı, nezle, grip, regl ve diş ağrılarını dindirici etkisi olan Parol aynı zamanda gribal hastalıklarda ateş düşürücü olarak da kullanılmaktadır.

Diş ağrısına maruz kalan hastalar ağrı kesicilerden yardım alırlar, bu yardımcı analjezik yani ağrı kesicilerden birisi de Parol'dur. Diş ağrısı için de kullanılan ve pek çok hastanın faydasını gördüğü Parol diğer bütün ilaçlar gibi mutlaka doktor reçetesi ve onayıyla kullanılmalıdır.

Zonklayan diş ağrısı diş kökünde ve diş etinde oluşmuş enfeksiyon ya da çok daha farklı bir sebepten yaşanıyor olabilir, bu durumda en kısa sürede diş hekimine başvurmak ve hekimin reçetesiyle Parol ya da başka bir ağrı kesici kullanmak hastanın kendi lehine olacaktır.