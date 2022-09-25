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Giriş Tarihi: 25.9.2022 19:54 Son Güncelleme: 25.9.2022 20:13

Parol Diş Ağrısına İyi Gelir Mi? Zonklayan Diş Ağrısı İçin Parol İçilir Mi?

Parol Diş Ağrısına İyi Gelir Mi? Zonklayan Diş Ağrısı İçin Parol İçilir Mi?

Parol en bilinen ağrı kesici ilaçlardan birisidir, ağrının durumuna göre kullanımı ve etkisi değişen bir ilaç olan parol diş ağrısına iyi gelir mi? Ağrının iyisi elbette olmaz, ama diş ağrısı en kötülerinden biridir desek abartmamış oluruz. Diş ağrısına maruz kalanlar mecburen ağrı kesicilere başvurmakta ve diş ağrısı için Parol içilir mi merak etmektedir. Bu sorunun detaylı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladık.

Parol, ilaç piyasasında en bilinen ağrı kesici türlerinden birisidir. Türlü ağrıya bilhassa diş, baş ağrısına maruz kalan bireyler, Parol diş ağrısına iyi gelir mi? Parasetamol diş ağrısını geçirir mi? Bu soruların yanıtlarına hep birlikte göz gezdirelim. İşte ayrıntılı bilgiler...

Parol Diş Ağrısını Geçirir Mi?

Parol, parasetamol etken maddeli orta ve hafif şiddetteki ağrılar için kullanılan bir ilaçtır. Soğuk algınlığı, nezle, grip, regl ve diş ağrılarını dindirici etkisi olan Parol aynı zamanda gribal hastalıklarda ateş düşürücü olarak da kullanılmaktadır.

Diş ağrısına maruz kalan hastalar ağrı kesicilerden yardım alırlar, bu yardımcı analjezik yani ağrı kesicilerden birisi de Parol'dur. Diş ağrısı için de kullanılan ve pek çok hastanın faydasını gördüğü Parol diğer bütün ilaçlar gibi mutlaka doktor reçetesi ve onayıyla kullanılmalıdır.

Zonklayan diş ağrısı diş kökünde ve diş etinde oluşmuş enfeksiyon ya da çok daha farklı bir sebepten yaşanıyor olabilir, bu durumda en kısa sürede diş hekimine başvurmak ve hekimin reçetesiyle Parol ya da başka bir ağrı kesici kullanmak hastanın kendi lehine olacaktır.

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Parol Diş Ağrısına İyi Gelir Mi? Zonklayan Diş Ağrısı İçin Parol İçilir Mi?
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