İki doğum arasında en az 3 yıl olmalı

Doğum kontrolü hakkında farkındalık yaratarak, genç insanları cinsel ve üreme sağlığı hakkında bilinçlendirmek amacıyla 26 Eylül "Dünya Kontrasepsiyon (Doğum Kontrol) Günü" olarak belirlendi. Tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlanan bu günde, kadınların korunma yöntemlerine ilişkin farkındalığını artırmayı amaçlarken onların en doğru ve güncel bilgileri alabilmek ve kendilerine en uygun korunma yöntemini belirleyebilmek amacıyla bir kadın doğum uzmanına danışması gerekliliğinin önemi vurgulandı.

SIK DOĞUM YAPMAK RİSKLİDİR

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, "Sağlıklı anne için iki doğum arasında en az 2-3 yıllık bir süre olmalıdır. Bu süre annenin geçirdiği gebeliğin sağlığını olumsuz olarak etkileyen etkilerinden kurtulması için gereken süredir. 2-3 yıldan kısa aralıklarla yapılan doğumlarda anne ve bebekte sorun çıkma olasılığı, erken doğum, prematüre doğum ve bebekte yapısal organ bozuklukları ihtimali güçlenmektedir" dedi.

AİLE PLANLAMASI EĞİTİMLERİ VERİLMELİ

Genel olarak doğum kontrol yöntemlerinin modern ve geleneksel yöntemler olarak ikiye ayrıldığını belirten Ünlü, şöyle devam etti: "Yüksek koruma sağlayan modern yöntemler arasında doğum kontrol hapları, spiral, kondom, cilt altı implantları gibi bariyer yöntemler ve kalıcı etkili cerrahi girişimler yer almaktadır. Gebelik riski yüksek olan geleneksel yöntemler ise %25 kadar yüksek gebelik riski taşıdıkları için güncel öneriler arasında yer almaz." Ertesi gün haplarının pek çok kadın tarafından rutin doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü, "Bunlar yüksek doz hormonlardır ve sık alınması doğru değildir. Doğum kontrol hapı ile ertesi gün hapları aynı sanılmakta, reçetesiz satıldığı için doktora danışılmadan eczanelerden alınabilmektedir. Ancak aralarında ciddi fark vardır. Ertesi günü haplarında yüksek doz hormonlar vardır ve sık kullanan kadınlar vücutlarının doğal dengesini bozarak kendilerine kötülük yapmaktadır. Doğru olan, başka etkili doğum kontrol yöntemlerini tercih etmektir" dedi. Prof. Dr. Cihat Ünlü, kürtajın doğum kontrolü olarak benimsenecek bir yöntem olmadığını, bu amaçla da kürtaj yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Ünlü, aile planlamasının her çiftin istediği zaman istediği sayıda çocuk sahibi olmasına yardımcı olmak olduğunu da belirterek "Toplum sağlığı için bir gerekliliktir. Ülkemizde, çiftlere aile planlaması eğitimlerin mutlaka verilmesi gereklidir" diye konuştu.