Kovid-19 masaya yatırıldı

Uzman hekimler ve alanında başarılı birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, Kovid-19'u geçirmiş bireylerde oluşan ve birçok sistemi etkileyebilecek yan etkiler tartışıldı. Koordinatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aslı Aykaç ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören'in üstlendiği sempozyum, üç oturumda tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin YouTube kanalından da canlı yayınlanan sempozyumda, Kovid-19'un klinik, mikrobiyolojik tansı, iktisadi, kültürel, demografik ve siyasi yönleri değerlendirildi. Sempozyumda, Kovid-19 pandemisinin dünyadaki etkilerinin yanı sıra hastalığın; enfeksiyon hastalıkları, kas iskelet sistemi, kulak burun boğaz, pediatri, nöroloji, obstetrik ve jinekoloji, kardiyoloji, akciğer ve akciğer dışı tutulumlar ve diyabet gibi alanlardaki uzun vadeli olası etkileri masaya yatırıldı.

YDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Süer sempozyumda, "Uzamış Kovid-19'un Kısa Hikayesi" başlıklı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kaya Süer, Kovid-19'un belirtilerinin dünyada ilk duyulduğu dönemde kısa süreli olacağının düşünüldüğünü, ancak pandeminin uzun süreli olması ve Kovid 19 enfeksiyonunu geçiren hastalarda laboratuvar testlerinin negatifleşmesine rağmen etkilenen kişilerde uzun süreli devam eden belirtilerin olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Süer, "Kovid-19'un bütün etkilerini, her zamanki gibi tüm bulguları takip ederek değerlendirmeye devam edeceğiz. Umarım ki, yeni yılda tüm bu süreçler bitmiş olur ve normal hayatımıza tamamen döneriz" dedi.