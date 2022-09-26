Sağlıklı yaşam koçundan tavsiyeler... "Protein kadar sağlıklı yağlar ve..."

Bir sporcunun kesinlikle tüketmesi gereken besinlerden en önemlilerinin lif ve demir oranı yüksek olan sebzeler, sağlıklı yağlar ve kuru baklagiller olduğuna dikkat çeken Mahmudova, sağlıklı beslenme uzmanları olarak protein tozu gibi herhangi bir kimyasal ek takviyeyi önermediklerini vurguladı.

"SPORDAN 30 DAKİKA ÖNCE VE 30 DAKİKA SONRA SU İÇİLMELİ"

İdmana başlamadan en az 30 dakika önce ve idman bittikten en az 30 dakika sonra su içilmesi gerektiğini belirten Mahmudova, şunları söyledi: "İdman sırasında da yudum yudum enerji vermesi açısından su içilebilir. Spordan önce 5-6 adet badem veya yerfıstığı tüketilmesi enerji seviyenizi yükseltir ve bunun yansıra kahve içilmesini tavsiye ediyoruz. Sporun hemen sonrasında muz tüketebilirsiniz. Spor sonrası kasların yeterli beslenmesi adına gereken miktarda protein ve karbonhidrat tüketilmesi gerekir."

"ŞEKER İDMAN PERFORMANSINI DÜŞÜRÜR"

Sporcuların öğün sıklığının tamamen yapılan spora ve amaca göre değişeceğini söyleyen Mahmudova, şöyle devam etti: "Genel olarak 3 ana ve 2 ara öğün önerilir ve ana öğünler arasında 4 saatlik bir süre olması gerekir. Ayrıca sporcuların şekerli besinlerden tamamen uzak durması gerekir çünkü şeker idman performansını ciddi seviyede düşürür ve bunun gibi bir sürü sayılabilecek zararları var."