Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Sağlıklı yaşam koçundan tavsiyeler... "Protein kadar sağlıklı yağlar ve..."
Giriş Tarihi: 26.9.2022 16:14

Sağlıklı yaşam koçundan tavsiyeler... "Protein kadar sağlıklı yağlar ve..."

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Sağlıklı yaşam koçundan tavsiyeler... Protein kadar sağlıklı yağlar ve...

Sağlıklı yaşamak ve kilo vermek için herkesin hayatına sporu eklemesi gerekiyor. Bununla birlikte akıllara spor yaparken nasıl beslenmek gerektiği sorusu da geliyor. Sporcularda beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri SABAH'a anlatan sağlıklı yaşam koçu Jale Mahmudova, "Potein ne kadar önemliyse sağlıklı yağlar ve saf karbonhidratın vücuda sokulması bir o kadar önemlidir. Ayrıca bu oranlar cinsiyet fark etmeksizin aynıdır" dedi.

Bir sporcunun kesinlikle tüketmesi gereken besinlerden en önemlilerinin lif ve demir oranı yüksek olan sebzeler, sağlıklı yağlar ve kuru baklagiller olduğuna dikkat çeken Mahmudova, sağlıklı beslenme uzmanları olarak protein tozu gibi herhangi bir kimyasal ek takviyeyi önermediklerini vurguladı.

"SPORDAN 30 DAKİKA ÖNCE VE 30 DAKİKA SONRA SU İÇİLMELİ"

İdmana başlamadan en az 30 dakika önce ve idman bittikten en az 30 dakika sonra su içilmesi gerektiğini belirten Mahmudova, şunları söyledi: "İdman sırasında da yudum yudum enerji vermesi açısından su içilebilir. Spordan önce 5-6 adet badem veya yerfıstığı tüketilmesi enerji seviyenizi yükseltir ve bunun yansıra kahve içilmesini tavsiye ediyoruz. Sporun hemen sonrasında muz tüketebilirsiniz. Spor sonrası kasların yeterli beslenmesi adına gereken miktarda protein ve karbonhidrat tüketilmesi gerekir."

"ŞEKER İDMAN PERFORMANSINI DÜŞÜRÜR"

Sporcuların öğün sıklığının tamamen yapılan spora ve amaca göre değişeceğini söyleyen Mahmudova, şöyle devam etti: "Genel olarak 3 ana ve 2 ara öğün önerilir ve ana öğünler arasında 4 saatlik bir süre olması gerekir. Ayrıca sporcuların şekerli besinlerden tamamen uzak durması gerekir çünkü şeker idman performansını ciddi seviyede düşürür ve bunun gibi bir sürü sayılabilecek zararları var."

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlıklı yaşam koçundan tavsiyeler... "Protein kadar sağlıklı yağlar ve..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA