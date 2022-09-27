Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Ücretsiz diyetisyen hizmeti ilgi görüyor
Giriş Tarihi: 27.9.2022 13:52

Ücretsiz diyetisyen hizmeti ilgi görüyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ücretsiz diyetisyen hizmeti ilgi görüyor

Adana Yüreğir Belediyesi’nin obezite ile obeziteye bağlı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele etmek ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti devam ediyor. 3 ayda 520 kişinin başvurduğu uygulama kapsamında Beslenme ve Diyet Uzmanı Yaren İnci, kilo vermek isteyen vatandaşlara sağlıklı şekilde kilo vermeleri için destek oluyor.

Adana'da hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde verilen diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden randevu oluşturuyor. Daha sonra kan tahlilleri ile birlikte merkeze gelen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılıyor, kişiye özel belirlenen diyet programı düzenli olarak takip ediliyor.

Beslenme programları hakkında bilgi veren Diyetisyen Yaren İnci, "Kilo vermek için bize başvuran vatandaşlarımızın detaylı vücut analizlerini ve varsa mevcut hastalıklarını göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme listesi oluşturuyoruz. Hastamız, belirlenen ideal kilosuna ulaşana kadar haftalık takibini yapıyoruz. Bu takiplerde uygulanan diyet programını devamlı olarak güncelliyoruz. Diyet ile birlikte egzersiz programları önererek daha sağlıklı kilo vermelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Günümüzde birçok hastalığın sağlıksız beslenme kaynaklı olduğunu belirten İnci; "Fazla kilolarınızı verirken sağlığınızdan olmamak için diyetisyen eşliğinde hazırlanmış diyet listelerini takip etmeniz gerekir. Kişiye özel hazırlanan programdaki hiçbir ana ve ara öğün atlanmamalıdır. Kulaktan dolma bilgiler ile uygulanan hatalı programlar pek çok sağlık problemine yol açabilir. Şok diyetlerden kesinlikle uzak durulmalıdır" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ücretsiz diyetisyen hizmeti ilgi görüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA