Akdeniz meyve sineği ile mücadelede son gelişmeler tartışıldı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Dr. Süleyman Elban, verimlilik düşüklüğü ya da ürün kaybının da ötesinde ihracat konusunda narenciye başta olmak üzere tarımsal ürünlerde Akdeniz Meyve Sineği'nin ciddi sıkıntıya yol açtığını söyledi. Vali Dr. Elban, "Son 5-6 yıldır ilimiz başta olmak üzere bu sorunu yaşayan illerde ciddi bir mücadele var. Akdeniz Meyve Sineği konusunda bizim ilimizde ciddi bir koordinasyon ve bu işte olan her birimin özel bir gayreti var" dedi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise, "Akdeniz Meyve Sineği, başta turunçgiller olmak üzere özellikle meyvelerde büyük verim düşüklüğüne ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca ürünün piyasa değeri ile birlikte ihracatını adeta sıfırlamaktadır. Bu zararlı üreticiye, dolayısıyla ülke ekonomisine büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle Akdeniz Meyve Sineğine karşı sıfır toleransla entegre mücadele edilmesi son derece önemli. Çukurova Üniversitesi olarak bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Akdeniz Meyve Sineği İle Mücadelede son gelişmelerin ele alındığı toplantı katılımcıların görüş/önerilerini iletmesi ve soru/cevap kısmıyla devam etti. Üreticiler adına söz alan çiftçi Fırat Özkan, göreve geldiği günden itibaren bölge ve ülke tarımının gelişimine katkıda bulunan ve bu anlamdaki projeleri destekleyen Rektör Tuncel'e teşekkür etti. Özkan, "Tıp kökenli olmasına rağmen ziraate karşı aşırı ilgili ve duyarlı olan rektörümüze üreticiler, çiftçiler adına çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ki hiçbir rektörden görmediğimiz desteği kendilerinden gördük" şeklinde konuştu.