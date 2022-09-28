OXO Global’in hedefi 200 ülkeye ihracat!

WOW Hotel İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan OXO Global'in kurucusu Enes Olgun; ''Hem iç pazarda hem de dış pazarda ürünlerimiz fiyat avantajımızın da etkisiyle büyük rağbet görüyor. Bu nedenle Türkiye'de ürün geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sayede hem Türkiye'de pazar payımızı artıracağız hem de ürünlerimizi 200 ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağız.'' diye konuştu.





'5 YILDA BÖLGE LİDERİ OLACAĞIZ!'



2023 yılı sonunda 73 ülkenin yer aldığı EMEA bölgesinde ilk 10'a girmeyi; beş yıl içindeyse bir Türk markası olarak bölgenin lideri olmayı hedeflediklerini belirten Olgun sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu an Türkiye depomuzdan ShipEntegra işbirliği ile 200'den fazla ülkeye kargo çıkabiliyoruz fakat Avrupa Birliği ülkelerine daha hızlı dağıtım ve daha iyi hizmet için Almanya, Balkan ülkeleri için Arnavutluk ve CIS ülkeleri için Azerbaycan'da temsilcilikler açıp yurt dışı operasyonumuzu büyüteceğiz.







Ürünlerimiz Türkiye'den bu merkezlere gönderilerek; doğrudan satışı ve dağıtımı yapılacak. Bu da yine kurumsal hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde çok daha hızlı bir büyüme yaşayacağımız anlamına geliyor.''



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