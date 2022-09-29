Cilt bakımında merak edilen 6 soru

Bu, yağlı cilt yapısına sahip neredeyse herkesin kafasını kurcalayan bir soru. Cildiniz zaten yağlıysa, nemlendirici kullanmanın gerekli olup olmadığını veya buna hâlâ neden ihtiyacınız olabileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Sabah ya da akşam, yüzünüzü yıkadığınızda; makyaj, kir ve diğer kalıntılarla birlikte cildinizi oradaki doğal yağlardan da arındırmış olursunuz. Bu gerginlik dışarıdan çok fazla anlaşılmadığında bile, cildinizde doğal yağlar açısından bir eksiklik meydana gelir. Bu, yağ bezlerini harekete geçirerek cildin daha fazla yağ ve sebum salgılamasına, bu da cildinizin daha fazla yağlanmasına neden olabilir. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi ince bir tabaka halinde uygulamak, cildin doğal yağ dengesini korumak ve aşırı sebum üretiminin önüne geçerek gün içinde cildin yağlanması, parlaması gibi sorunları önlemek için son derece önemlidir. Yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı olmadığı yanılgısı bir şehir efsanesidir ve yağlı ciltler bile su bazlı ve cilt tiplerine uygun bir nemlendirici kullanmalıdır.AHA ve BHA asitleri, son yıllarda hiç olmadığı kadar popüler. Onları bu kadar popüler ve vazgeçilmez hale getiren, tabii ki cilt üzerinde yarattıkları etkiler oluyor. Peki, AHA içeren ürünler kullanmanıza rağmen aslında tam olarak ne olduklarını bilmiyor olabilir misiniz? AHA, yani alfa hidroksik asitler, cilt yüzeyindeki katmanı nazikçe peeling (eksfoliye) eden bir asit ailesidir. Bu, ölü deri hücrelerini cilt yüzeyinden uzaklaştırmak ve alttaki daha eşit tonlu ve yumuşak yeni hücre tabakasının ortaya daha kolay çıkabilmesi anlamına gelir. Glikolik asit, cilt bakımında en yaygın kullanılan AHA'lardan biridir. Şeker kamışından elde edilir ve cilt üzerindeki etkinliği kanıtlanmış bir bileşendir. AHA'lar, hem yüz yıkama jellerinde hem de serum ve nemlendirici gibi cilt bakım ürünlerinde bulunabilir. Glikolik asit içeren bir tonik, gözeneklerin tıkanmasını önlemeye ve daha sıkı görünmelerini sağlamaya yardımcı olur.Kendi moleküler ağırlığının 1000 katına kadar nemi tutma ve hapsetme özelliğine sahip bir bileşen olan hyalüronik asit, cildin nem seviyelerini arttırma ve dolayısıyla yaşlanma belirtileriyle savaşmak için en değerli bileşenlerden biridir. Hyalüronik asit, vücut tarafından tıpkı kolajen gibi doğal olarak üretilir ve yaşla birlikte azalma gösterir. Azalan hyalüronik asit seviyeleri ile birlikte, zamanla cilt daha donuk, mat, kusurlu, nemsiz ve yaşlı görünmeye başlar. Nemlendirici bir bileşen olarak, suyu çeker ve nemi tutar. Ancak azalması, cildin hacminde, neminde ve dolgunluğunda azalma anlamına gelir. Bu da, 30'lu yaşlardan itibaren ince çizgi ve kırışıklıkların daha belirgin hale gelmesinin nedenidir. 20'li yaşlardan itibaren cilt bakımına hyalüronik asidi dahil etmek, cildin nem seviyelerini korumak, cilt kusurlarını azaltmak, daha aydınlık bir cilt görünümü elde etmek ve cilt yaşlanması ile mücadele etmek için önemlidir.Akne, ergenlik dönemindeki gençler için çok yaygın bir sorundur. Ancak, söz konusu yetişkinler olduğunda akne son derece rahatsız edici olabilir. Fiziksel olarak rahatsız edici olmasının dışında, özellikle yetişkin aknesi, psikolojik sorunlara yol açabilir, hatta kişiyi depresyona sürükleyebilir. Akne probleminiz varsa, akneye özel olarak geliştirilmiş cilt ürünleri kullanmak, ciltte iltihaplanmaya neden olan bakterilerin oluşumunu önlemek ve gözenekleri temiz tutmak için faydalı olacaktır. Akneli ciltlere özel olarak geliştirilmiş cilt ürünleri, içerdiği akne karşıtı bileşenler ile cildi kurutmadan fazla yağdan arındırır, cildin doğal bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur. Cilt yüzeyini nazikçe peeling (eksfoliye) ettiği için ölü hücreler gözeneklerde birikmez, akne oluşumu engellenmiş olur.Güneş koruması mevsim ne olursa olsun çok önemli. Karlı havalarda bile evden çıkmadan en az 15 dakika önce güneş kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin. Bu, sizi olası bir lekelenme riskine karşı koruyacaktır.Tonikler, gözeneklerin tıkanmasını ve dolayısıyla daha geniş görünmesini önlemek için günlük cilt bakım rutininin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Düzenli kullanıldıklarında, özellikle asit içeren tonikler ile daha sıkı gözenek görünümü yakalamak mümkündür. Gözenekli görünümü hafifletmek istiyorsanız, glikolik asit gibi asitler ile geliştirilmiş ve cildin PH'ı ile uyumlu toniklere yatırım yapmak her zaman güvenli ve etkili bir seçim olacaktır.