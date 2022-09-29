Kalp çıkışına sıkışan yabancı cisim kasıktan alındı

Başarılı geçen operasyon ile ilgili konuşan Doç. Dr. Süner: "2017 yılında Lösemi tanısı konan hasta R.B'ye o dönem kemoterapi uygulanması için port kateter takılmış. Ancak, sonraki takiplerinde takılan port kateterin koparak akciğer atardamarına attığı tespit edildi. Hastayı Kalp Damar Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Murat A. Ercişli ile yaptığımız konsey sonucunda acil ameliyat şartlarının sağlanmasının ardından kopan kateterin kasık damarından girilerek yakalayıcı sistemler ile çıkarılması planlandı. Hasta, acil ameliyat şartları sağlandıktan sonra Anjiyografi Laboratuvarına alındı. Sağ kasık damarından girilerek kalbin sağ kulakçığına oradan da sağ karıncığa ulaşıldı. Yakalayıcı sistemi desteklemek amacıyla sağ karıncığa destek kateteri yollandı. Destek kateteri üzerinden yakalayıcı sistem akciğer atardamarına gönderildi. Buradan kopan parça uç kısmında yakalandı ve kateterle beraber kasık bölgesinde vücut dışına çıkarıldı. Sonuç itibariyle hasta akciğer atardamarındaki parça, ameliyat ile göğsü açılıp akciğer damarı kesilerek çıkarılmasına gerek kalmadan yarım saatlik uyutulmadan yapılan güvenli bir işlem ile çıkarıldı. Hastamız şifa ile aynı gün taburcu edildi" dedi.