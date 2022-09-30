Aileden gelen hastalıklar kalp krizini tetikliyor

29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla SABAH'a konuşan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Yavuz, kalp hastalıklarından korunmak için tavsiyelerde bulundu. Sigara kullanımının azaltılmasına dikkat çeken Yavuz, spor yapmanın da önemine vurgu yaptı. Son zamanlarda artış gösteren genç yaşta kalp krizi vakaları hakkında değerlendirmede bulunan Yavuz, kalp krizlerinin aileden çocuğa geçen kolesterol seviyesine bağlı olduğunu belirtti. Yavuz, aileden gelen kalp kasının çok kalın olması gibi birtakım hastalıkların, kalp krizine büyük etkisinin olduğunu söyledi. Yavuz, bu tür hastalıklarda erken teşhis ve tedavi için 16 yaşından sonra kontrole gidilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.Kalp hastalıklarının belirtilerini sıralayan Yavuz, "Kalp hastalıklarıyla ilgili temel şikâyetlerimiz vardır. Bunun başında nefes darlığı ve göğüs ağrısı gelir. Hastalar eskiye oranla daha çabuk yorulurlar ve daha kısa mesafede nefes darlığı yaşarlar. Göğüslerinin ortasında baskı şeklinde bir ağrı varsa bu kişilerde kalp hastalığı olma ihtimali çok yüksektir. Bir diğer belirti ise enseden başlayan baş ağrısı ve ayaklarda oluşan ödem şişlikleridir. Bu tür şikâyetleri olan hastaların mutlaka doktorlarına başvurmaları gerekir" uyarısında bulundu.Prof. Dr. Yavuz, kalp hastalıklarına dikkat çekerek insanların kolesterol ölçümlerini düzenli olarak yaptırmalarını önerdi. Beslenme ve düzenli sporun da çok önemli olduğunu söyleyen Yavuz, toplumda en sık görülen kalp hastalığının hipertansiyon olduğunu söyledi. "Türk toplumunun yetişkin popülasyonunda 3 kişiden birinde hipertansiyon hastalığına rastlıyoruz. Bu hastalığın hem kalbe hem beyne çok büyük zararı var. Bu nedenle bu konuda toplumsal farkındalık artırılmalı ve hastanın düzenli kontrolünü yaptırmasını sağlamalıyız" diye konuştu. Kalp hastalıklarında bir diğer en önemli risk faktörlerinden birinin de sigara kullanımı olduğunu söyleyen Yavuz, "Hareketsizliğin getirdiği obezite ve hareketsiz yaşama bağlı kalp hastalıkları en çok rastladığımız durumlardan biri. Günde en az 20 dakika fiziksel aktivite yapılmalı" dedi.KALP krizlerinin Kovid-19 aşısından kaynaklandığı yönünde çıkan iddiaları değerlendiren Prof. Dr. Yavuz, "Kovid- 19'un zararlarıyla ilgili birçok araştırma var. Kovid-19 kalp hastalığı riskini artırıyor. Bunun hakkında elimizde bulgular var. Ancak Kovid-19 aşısının kalbe zararı hakkında henüz bir bulguya rastlanmadı. Aşılarla ilgili kan pıhtılaşmasının sebep olduğu kalp krizi hakkında ortaya konmuş net bulgular yok. Bu nedenle Kovid-19 aşılarını hastalarımıza öneriyoruz" ifadelerini kullandı.