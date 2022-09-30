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Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:32

Salgın hastalıklar masaya yatırılacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Salgın hastalıklar masaya yatırılacak

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Matematik Araştırmaları Merkezi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi iş birliği ile 7 Ekim Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Salgın Hastalıklar Sempozyumu, Türkiye ve KKTC’den konunun uzmanlarını bir araya getirecek. Başta Kovid-19 olmak üzere pek çok salgın hastalığın masaya yatırılacağı Salgın Hastalıklar Sempozyumu’nda dört oturum düzenlenecek.

Salgın Hastalıklar Sempozyumu öncesinde salgın hastalıklarda iklimin belirleyici etkileri ile ilgili Prof. Dr. Nedim Çakır tarafından bir de konferans verilecek. Konferansın başkanlığını ise Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Sebahat Aksaray üstlenecek. Konferansın ardından başlayacak olan sempozyum oturumlarında ise "Salgınlarda Laboratuvar Yöntemi", "Salgın Hastalıkların İzlenmesi ve Kontrolünde Matematiksel Modellememim Önemi", "Salgınların Teşhis ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar" ve "Salgınlarda Unutulan Enfeksiyonlar" konu başlıkları ele alınacak.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Salgın Hastalıklar Sempozyumu'nu çok önemsediklerini belirterek, "Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu'nun ve üniversitemizin değerli bilim insanlarının katkıları ile düzenlediğimiz sempozyum ile ana vatan Türkiyemiz ve KKTC arasında sağlık alanındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkıda bulunmuş olacağız" dedi.

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Salgın hastalıklar masaya yatırılacak
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